US Open, il programma del day 8: Sinner sfida Paul nella notte per un posto nei quarti

Torna in campo Jannik Sinner agli US Open. Dopo aver sconfitto nettamente l'australiano Christopher O'Connell al terzo turno, il numero uno al mondo attende il padrone di casa Tommy Paul, testa di serie numero 14 del tabellone. L'azzurro va a caccia di un posto nei quarti di finale dell'ultimo Slam della stagione per migliorare il risultato dello scorso anno quando uscì di scena agli ottavi per mano di Alexander Zverev. La sfida chiuderà il programma dell'Arthur Ashe Stadium e prenderà il via intorno alle 2:30 di notte, al termine del match tra Iga Swiatek e Liudmila Samsonova. Di scena anche la numero uno azzurra Jasmine Paolini, che invece aprirà il programma del Louis Armstrong Stadium a partire dalle 17:00 contro la ceca Karolina Muchova.