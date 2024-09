Medvedev avvisa Sinner: “Cambiato tutto, ora mi sento bene”

Per la quinta volta nelle ultime sei edizioni, Daniil Medvedev ha conquistato l'accesso ai quarti di finale degli US Open. Il tennista russo, vincitore del torneo nel 2021 e finalista nel 2023, ha sconfitto Nuno Borges con un nettissimo 6-0 6-1 6-3 e ha guadgnato la sfida con Jannik Sinner, vittorioso nella notte italiana su Tommy Paul per 7-6(3) 7-6(5) 6-1. Sarà il tredicesimo confronto tra l'azzurro e il russo, il primo in assoluto sul cemento di Flushing Meadows. Dopo il successo nella sua sfida di ottavi di finale, il numero 5 del mondo ha parlato in conferenza stampa proprio di Sinner e delle buone sensazioni nell'ultimo Slam della stagione.