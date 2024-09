US Open, il programma del day 10: Sinner ancora di notte, la sfida a Medvedev vale la semifinale

Nel day 10 degli US Open 2024 si chiude il programma dei quarti di finale. Torna in campo Jannik Sinner, che va a caccia della sua prima semifinale a Flushing Meadows dopo l'eliminazione rimediata nei quarti del 2022 contro Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo affronterà per la tredicesima volta in carriera Daniil Medvedev, dopo aver vinto quest'anno contro il russo la finale degli Australian Open e perso la semifinale di Wimbledon. Il match chiuderà l'ordine di gioco sull'Arthur Ashe Stadium e inizierà intorno alle 2:30 della notte italiana, al termine della sfida tra Iga Swiatek e Jessica Pegula, in programma non prima dell'una. La giornata si aprirà invece alle 18:00 con il match tra Beatriz Haddad Maia e Karolina Muchova, che precederà l'incontro tra Jack Draper e Alex De Minaur.