Medvedev, il duro attacco prima della sfida a Sinner: "Così è estenuante..."

Al termine del match vinto pittosto nettamente con Nuno Borges, in un passaggio della conferenza stampa, Medvedev si è lamentato del calendario: "Ogni anno è estenuante, ma con i Giochi Olimpici sapevamo che sarebbe stato un po' più difficile perché si è aggiunto anche il cambio di superfici tra erba, terra battuta e poi cemento. Naturalmente, più si va avanti alle Olimpiadi, più difficile sarà in seguito. In pochi giorni devi decidere se giocare a Montreal oppure no, anche se a volte rifiutare quel torneo è per ovvi motivi. Carlos è ripartito da Cincinnati e ha perso presto, forse gli è mancata un po' di fiducia. Nel tennis ci sono tanti dettagli da valutare, nel mio caso non ho giocato come avrei voluto a Montreal e Cincinnati. Ogni volta che arrivi in ??un posto nuovo vorresti ricominciare da zero, ma a volte è difficile. Questa volta sto riuscendo a farlo bene".