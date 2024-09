Draper travolge De Minaur agli Us Open, rivivi la diretta: l'inglese potrebbe sfidare Sinner

Sale l'attesa per la sfida tra l'azzurro numero uno del mondo Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev (n.5 Atp), che al momento di sfidarsi nella notte italiana sul cemento newyorkese di Flushing Meadows conosceranno già il nome del loro possibile avversario nelle semifinali degli Us Open , ultimo Slam della stagione che ha visto uscire già diversi big come Alcaraz, Djokovic e Zverev. Poche ore prima infatti, nell'altro quarto di finale in programma oggi (4 settembre) nella parte di tabellone di Sinner, il mancino britannico Jack Draper (n.25 Atp) ha battuto in tre set (6-3, 7-5, 6-2) l'australiano Alex De Minaur (n.10 Atp) . Rivivi la diretta della partita.

22:29

Draper, spezzato un tabù: prima vittoria in carriera su De Minaur

Con la vittoria nei quarti degli Us Open, Jack Draper ha spezzato un tabù conquistando il suo primo successo in carriera contro De Minaur che aveva invece vinto tutti e tre i precedenti (ai 32esimi di Wimbledon nel 2022, ai sedicesimi di Toky onel 2023 e in semifinale ad Acapulco quest'anno).

22:14

Draper-De Minaur 6-2 (6-3, 7-5): in semifinale ci va l'inglese!

Servizio tenuto "a zero" e terzo set vinto da Draper (6-2) che si era già aggiudicato i primi due (6-3, 7-5) e sconfigge così il numero 10 del mondo De Minaur nei quarti degli Us Open. Il britannico, ora n.25 Atp ma grazie a questa vittoria destinato a entrare in top 20, si qualifica così alle semifinali dell'ultimo Slam della stagione (nessun set perso finora in questa edizione) dove incontrerà il vincitore dell'attesissima sfida tra Sinner e Medvedev.

22:10

Draper-De Minaur 5-2 (6-3, 7-5): l'australiano verso la resa

Altro break di Draper, che vola sullo 0-40 e chiude il game alla seconda palla break: 5-2 su De Minaur in questo set per il britannico, che al cambio di campo andrà a servire per il match.

22:06

Draper-De Minaur 4-2 (6-3, 7-5): il britannico annulla due palle break

Dopo un doppio fallo Draper si ritrova sotto 15-40 ma annulla la prima palla break con un ace e la seconda con uno smash, tenendo poi il servizio ai vantaggi e allungando così sul 4-2 nel terzo set della sfida contro De Minaur.

22:00

Draper-De Minaur 3-2 (6-3, 7-5): c'è il break dell'inglese!

Sotto 0-40, De Minaur annulla la prima delle tre palle break concesse a Draper che però sfrutta la seconda e vola sul 3-2 nel terzo set dopo aver già vinto i primi due parziali.

21:57

Draper-De Minaur 2-2 (6-3, 7-5): regge l'equilibrio nel terzo set

Non cede il proprio turno di servizio Draper che si riporta sul 2-2 nel terzo set del match contro De Minaur: regge per ora l'equilibrio in questo parziale.

21:52

Draper-De Minaur 1-2 (6-3, 7-5): torna avanti il n.10 del mondo

Servizio tenuto senza affanni da De Minaur: il numero 10 del mondo torna avanti (2-1) nel terzo set della sfida contro Draper che si è però aggiudicato i primi due parziali.

21:49

Draper-De Minaur 1-1 (6-3, 7-5): si resta "on serve"

Servizio tenuto anche Draper che riaggancia sull'1-1 De Minaur: si resta "on serve" in questo avvio di terzo set sul centrale di Flushing Meadows.

21:46

Draper-De Minaur 0-1 (6-3, 7-5): servizio a zero per l'australiano

Servizio tenuto a zero per De Minaur, che sotto 2-0 nel conteggio dei parziali, mette la testa avanti (1-0) nel terzo di questa sfida contro Draper valida per i quarti degli Us Open.

21:42

Draper-De Minaur 7-5 (6-3): anche il secondo set è del britannico!

Superato il momento di difficoltà Draper è tornato a spingere e ha chiuso in suo favore anche il secondo set: servizio tenuto e 7-5 dopo il 6-3 del secondo parziale. È il 14° set di fila vinto dall'inglese in questi Us Open, in cui non ha ancora ceduto un parziale.

21:38

Draper-De Minaur 6-5 (6-3): controsorpasso effettuato!

Altro colpo di scena: break di Draper che sembrava in difficoltà e si porta invece sul 6-5, con la possibilità di servire per il set al cambio di campo dopo aver già vinto il primo parziale.

21:33

Draper-De Minaur 5-5 (6-3): reazione dell'inglese

Dopo tre game di fila persi Draper reagisce e tiene il servizio a zero, riagganciando De Minaur sul 5-5 nel secondo set della sfida all'Arthur Ashe Stadium.

21:30

Draper-De Minaur 4-5 (6-3): arriva il sorpasso

Sorpasso di De Minaur, che tiene il servizio ed è ora avanti 5-4 su Draper nel secondo set di questo quarto di finale degli Us Open.

21:26

Draper-De Minaur 4-4 (6-3): si torna in equilibrio!

Break di De Minaur, che riaggancia Draper in questo secondo set: 4-4 il punteggio dopo che il britannico ha vinto il primo 6-3.

21:21

Draper-De Minaur 4-3 (6-3): l'australiano resta aggrappato al set

Cinque palle break annullate dall'australiano De Minaur che resta così aggrappato a questo secondo set: 4-3 per Draper ora il risultato, con il britianico che dopo il cambio di campo andrà a servire con palle nuove.

21:14

Draper-De Minaur 4-2 (6-3): palla break annullata dall'inglese

Palla break annullata ai vantaggi con un gran passante da Draper, che riallunga così sul 4-2 nel secondo set dopo aver già vinto il primo in questa sfida contro De Minaur nei quarti degli Us Open.

21:05

Draper-De Minaur 3-2 (6-3): il numero 10 del mondo non molla

De Minaur annulla una palla break sul 30-40 e ai vantaggi chiude poi il game con un ace, accorciando le distanze da Draper che al cambio di campo andrà a servire sul 3-2 in proprio favore.

21:01

Draper-De Minaur 3-1 (6-3): il britannico allunga!

Nonostante il bendaggio alla coscia Draper tiene il servizio 'a zero' e allunga sul 3-1 in questo secondo set della sfida contro De Minaur.

20:57

Draper-De Minaur 2-1 (6-3): fisioterapista in campo per l'inglese

Break di Draper che strappa il servizio all'australiano De Minaur, che è ora sotto 2-1. L'inglese intanto ha chiamato in campo il fisioterapista per farsi fasciare una coscia.

20:53

Draper-De Minaur 1-1 (6-3): si resta "on serve"

Draper risponde a De Minaur e tiene a sua volta senza troppi affanni il proprio turno di battuta in questo avvio di secondo set: 1-1, si resta "on serve".

20:51

Draper-De Minaur 0-1 (6-3): nel secondo set parte bene l'australiano

Parte bene nel secondo set De Minaur: l'australiano tiene il servizio e si porta sull'1-0 contro Draper che si è però aggiudicato il primo parziale.

20:45

Draper-De Minaur 6-3: il primo set è dell'inglese!

Dopo aver annullato un altro set point (il quinto di questo primo parziale), De Minaur non sfrutta a sua volta una palla break e cede il passo a Draper, che alla sesta chance non sbaglia e si aggiudica il primo parziale di questo quarto di finale (6-3 il punteggio dopo 39' di gioco).

20:38

Draper-De Minaur 5-3: quattro set point annullati dall'australiano!

Sotto 0-40, De Minaur non si arrende e in rimonta arriva ai vantaggi, dove annulla un quarto set point e riaccorcia su Draper, ora avanti 5-3.

20:31

Draper-De Minaur 5-2: game chiuso con un ace

Game chiuso con un ace e servizio tenuto per Draper: l'inglese è ora avanti 5-2 su De Minaur, che al cambio di campo servirà per restare nel set.

20:27

Draper-De Minaur 4-2: l'australiano prova a reagire

Sotto 0-30, De Minaur trova la forza di rimontare e di tenere il servizio: l'australiano accorcia le distanze, con Draper ora avanti 4-2.

20:23

Draper-De Minaur 4-1: allungo del mancino

Draper tiene agevolmente il servizio: il mancino britannico vola sul 4-1, con De Minaur costretto a inseguire in questo primo set all'Arthur Ashe Stadium.

20:21

Draper-De Minaur 3-1: nuovo break per il britannico!

Sotto 0-30 e poi 15-40, De Minaur annulla una palla break ma poi sbaglia malamente un dritto e concede un altro break a Draper: il britannico è ora avanti 3-1.

20:16

Draper-De Minaur 2-1: controbreak dell'australiano

Due doppi falli del britannico Draper spingono De Minaur sul 30-40 e l'australiano con una gran risposta sfrutta la prima palla break e accorcia le distanze: sotto 1-2, al cambio di campo andrà lui a servire.

20:12

Draper-De Minaur 2-0: c'è subito un break!

Subito un break all'Arthur Ashe Stadium, dove Draper vola sul 15-40 e sfruttando la prima chance utile strappa il servizio a De Minaur nel secondo game e vola sul 2-0.

20:07

Draper-De Minaur 1-0: servizio tenuto a zero dal britannico

Primo servizio tenuto a zero da Draper, che non lascia nemmeno un punto De Minaur.

20:05

Draper-De Minaur: iniziato il match agli Us Open

Iniziato all'Arthur Ashe Stadium il match tra Draper e De Minaur valido per i quarti di finale degli Us Open. A servire per primo il mancino britannico.

20:00

Draper e De Minaur in campo per il riscaldamento

Draper e De Minaur hanno fatto il loro ingresso sul campo dell'Arthur Ashe Stadium e tra poco, dopo il riscaldamento, si sfideranno in uno dei match dei quarti di finale degli Us Open.

19:55

Medvedev avvisa Sinner: "Cambiato tutto, ora mi sento bene"

Dopo il successo netto su Nuno Borges, il russo Daniil Medvedev ha avvisato Jannik Sinner contro cui giocherà nei quarti di finale degli US Open: "Cambiato tutto, ora mi sento bene..." LEGGI TUTTO

19:41

Muchova vola in semifinale tra le donne, tra poco Draper-De Minaur

Draper e De Minaur si sfideranno tra poco sul campo centrale dell'Arthur Ashe Stadium, dove la ceca Muchova (vincitrice sul'azzurra Jasmine Paolini negli ottavi) ha appena battuto in due set (6-1, 6-4) la brasiliana Haddad Maia-Muchova in uno dei match dei quarti degli Us Open femminili. IL PROGRAMMA DEL DAY 10

19:26

Sinner e il retroscena di Draper: "All'inizio tiravamo su di lui perché..."

Prima di sfidare De Minaur nei quarti degli Us Open il britannico Draper ha svelato un retroscena su Sinner, suo grande amico e possibile avversario in semifinale (l'azzurro sfiderà Medvedev nell'altro quarto di finale della parte alta del tabellone). APPROFONDISCI

19:11

Us Open, Draper contro De Minaur: i precedenti

Predenti a favore di De Minaur prima del quarto di finale degli Us Open contro Draper dal quale uscirà l'avversario di uno tra Sinner e Medvedev in semifinale. Il 25enne australiano numero 10 del mondo è in vantaggio 3-0 negli scontri diretti contro il 22enne britannico.

Flushing Meadows, New York - Usa