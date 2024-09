Badosa, il durissimo sfogo agli Us Open: "Questo è un disastro totale"

Una sconfitta pesante per Paula Badosa . La tennista spagnola, dopo un periodo costellato dagli infortuni, sembrava aver ritrovato la continuità necessaria per conquistare il primo grande risultato della sua carriera in uno Slam, ma ha mancato l'appuntamento con la prima semifinale Major della sua carriera uscendo di scena nei quarti di finale degli US Open contro la beniamina di casa Emma Navarro , che si è imposta con il punteggio di 6-2 7-5. In conferenza stampa, l'attuale numero 26 del mondo non ha nascosto la sua delusione soprattuto per l'epilogo del match, che l'ha vista cedere sei game di fila dopo aver mancato due possibilità di servire per mandare la partita al terzo set.

Il duro sfogo di Badosa

"Sono molto delusa dal mio livello. Penso che Emma abbia giocato molto bene e abbia gestito molto bene la situazione. Io sono stata un vero disastro. È la prima volta che mi succede nella mia carriera, perdere un set quando ero in vantaggio per 5-1, non credo mi sia mai successo prima. C'è sempre una prima volta per tutto, e purtroppo è successo a me - ha spiegato la spagnola in conferenza stampa -. Non so, devo ancora pensare a quello che è successo. Ho iniziato a sbagliare e ho perso, non so, quasi 20 punti di fila. È molto strano perché sono una giocatrice molto costante, quindi non me lo aspettavo". A fare la differenza è stata la mentalità, che non ha aiutato Badosa nell'andamento della partita: "Penso che il pubblico non sia stato decisivo nella sconfitta, ma piuttosto il turno, e vedermi a volte così vicina e allo stesso tempo così lontana e con un buon livello, rende difficile per la mente rimanere concentrata sul presente. A volte desidero così tanto qualcosa e penso così tanto al futuro che non mi concentro sul momento. Non ho saputo gestire bene la situazione.Ora dovrò aspettare quattro mesi per il prossimo Slam, è uno schifo".