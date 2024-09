Sinner-Draper, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Battendo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4, Jannik Sinner ha conquistato la sua prima semifinale in carriera agli US Open. Un risultato importante quello arrivato con il sesto successo in tredici confronti diretti contro il russo per il numero uno al mondo, che lo scorso anno a New York si fermò negli ottavi di finale. Una vittoria fondamentale dunque anche in ottica classifica per allungare sugli inseguitori e per vedere sempre più vicina l'impresa di chiudere l'anno in vetta alla classifica mondiale. A dividere l'altoatesino dalla finale a Flushing Meadows ci sarà ora il britannico Jack Draper, che non ha ancora perso un set in tutto il torneo e ai quarti di finale ha eliminato il numero 10 del tabellone, Alex De Minaur.