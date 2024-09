Medvedev si arrende a Sinner: "Prima c'erano Federer e Nadal, ora..."

NEW YORK - Sinner ha superato lo scoglio dei quarti di finale agli Us Open: a farne le spese Medvedev, eliminato con il punteggio di 3-1 a favore del tennista azzurro. A fine gara il russo ha preso la sconfitta con una buona dose di sportività: "Sinner è uno dei migliori al mondo, anzi il migliore per ranking e se lo merita. È dura affrontarlo, sceglie quasi sempre il colpo giusto al momento giusto. Credo che al pubblico piacciano le nostre sfide, spero di affrontarlo altre volte in uno Slam.