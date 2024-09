Per comprare un biglietto della finale tra Sinner e Fritz agli Us Open bisogna accendere un mutuo. I prezzi sono folli: si va da un minimo di 420 dollari (378 euro) per i posti più in alto a un massimo di 23.300 dollari, che corrispondono a 21 mila euro, cifra tonda. Certo, l’esperienza è sicuramente pazzesca, ma non per tutte le tasche: l’Arthur Ashe Stadium è lo stadio più grande del tennis, ha 23.771 posti a sedere a cui si aggiungono 90 suite di lusso e cinque ristoranti.