Fritz sfida Sinner, la frase a sorpresa spiazza tutti: "Ho una sensazione..."

NEW YORK (STATI UNITI) - Non conosce la scaramanzia, Taylor Fritz , rivale di Jannik Sinner nell'ultimo atto degli Us Open . L'americano, che ha vinto al quinto set il derby a stelle e strisce con Tiafoe raggiungendo la prima finale di uno Slam in carriera, si carica alla vigilia del match con il numero uno del mondo, lasciandosi addirittura andare ad una sorta di pronostico.

"Ho una sensazione..."

Prima di dedicarsi all'analisi del match con Sinner, Fritz racconta le emozioni vissute a partire dal post-partita della semifinale: "Quando il pubblico mi ha tributato la standing ovation e sono stato presentato come finalista del torneo, ho vissuto sensazioni incredibili, perché si tratta davvero di un sogno che si avvera. Ho lavorato duramente per arrivare fin qui". Quanto alla sfida con Jannik, l'americano non nasconde di sentirsi addirittura fiducioso: "Certo, affrontare il numero 1 del mondo non è mai facile, ma quando ci siamo incontrati, mi sono sempre sentito a mio agio. È come se il suo ritmo favorisse il mio gioco. Ho la sensazione che domenica andrò in campo, giocherò un gran tennis e vincerò, dimostrando di essere abbastanza bravo per diventare un campione da Grande Slam".