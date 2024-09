Sinner trionfa agli US Open: quanto ha guadagnato. La cifra del montepremi è pazzesca!

Jannik Sinner è il primo tennista italiano a vincere il singolare maschile degli US Open . A nove anni di distanza dal titolo di Flavia Pennetta del 2015, il tricolore torna a sventolare a New York. Dopo aver scritto la storia del nostro tennis con il titolo conquistato agli Australian Open e dopo essere diventato il primo azzurro di sempre a portarsi al numero del mondo, l'altoatesino raggiunge a quota due trionfi Major Nicola Pietrangeli , che vanta in carriera i successi al Roland Garros 1959 e 1960. Jannik si è imposto nella finalissima di Flushing Meadows su Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4 7-5 al termine di due settimane dominate.

Quanto ha guadagnato Sinner con il titolo agli US Open

Con il successo conquistato agli US Open, Jannik Sinner guadagna la bellezza di 3.250.000 € in quella che è l'edizione più ricca di sempre dello Slam newyorkese. Per l'azzurro anche 2000 punti in classifica, che gli consegnano la quasi totale certezza di chiudere l'anno al numero del mondo. Sale così a 9.523.173 la cifra guadagnata da Sinner in termini di montepremi in questa stagione fantastica, mentre il prize money in carriera sale a ben 24.916.760 euro.