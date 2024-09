Sinner e la scommessa con Cahill e Vagnozzi prima di vincere gli Us Open

Jannik Sinner è il nuovo campione degli US Open. Il numero uno al mondo si è messo alle spalle un periodo complicato e dopo aver vinto a Cincinnati è riuscito a ripetersi anche nell'ultimo Slam della stagione, conquistando grazie al successo in finale su Taylor Fritz per 6-4 6-4 7-5 il secondo titolo Major della sua carriera. Una vittoria che si fonda sulla vicinanza del team, che non gli ha mai fatto mancare il proprio supporto: "Loro sono la mia famiglia del tennis, mi conoscono bene - le parole di Sinner su Darren Cahill e Simone Vagnozzi -. Non li ho visti piangere a fine partita. Ho chiuso gli occhi e ho guardato il cielo".