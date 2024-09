Per Sinner e Fritz record di ascolti in tv: il dato sulla finale fa paura

La finale tra Jannik Sinner e Taylor Fritz agli US Open è da record. Se il numero uno al mondo ha scritto la storia del tennis diventando appena il quarto giocatore di sempre a vincere Australian Open e US Open nella stessa stagione da quando i due tornei si giocano sul cemento, per quanto riguarda i dati televisivi si sono registrati dei numero davvero incredibili. La sfida contro Fritz è stata seguita su Supertennis, in chiaro e gratis, in media da 1.788.045 spettatori, e ha raggiunto un totale di 3.598.255 contatti, con uno share del 10,12%. L'emittente della FITP ha anche raggiunto un numero maggiore di spettatori medi e contatti di Sky, che ha trasmesso la finale in simulcast su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.