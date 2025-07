US Open, almeno 12 italiani nel main draw. Da Sinner a Musetti passando per Cobolli e Paolini: tutti gli italiani presenti

Sarà una spedizione azzurra particolarmente nutrita quella che prenderà parte allo US Open 2025, in programma dal 24 agosto al 7 settembre sui campi in cemento dello USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadowns, a New York. Saranno almeno 12 gli italiani presenti nel tabellone principale, con nove rappresentanti nel singolare maschile e tre nel femminile. Il nome di punta è senza dubbio quello di Jannik Sinner, fresco vincitore di Wimbledon e campione in carica del torneo.