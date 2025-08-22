Us Open, l’illuminazione dei campi è unica al mondo: preserverà il cielo stellato e gli animali selvatici

Stanno per accendersi i riflettori sugli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione in programma dal 24 agosto al 7 settembre e di cui è stato già sorteggiato il tabellone . A brillare non saranno solo le stelle del tennis, ma anche l'impianto di illuminazione di ultima generazione , pensato appositamente per ridurre l'inquinamento luminoso. Le luci dei campi sportivi sono pericolose per la fauna locale e creano un ostacolo per la vista delle stelle. Così sui campi di Flushing Meadows sono state installate luci uniche al mondo , che offriranno la massima visibilità ai tennisti sul campo senza però occupare il cielo circostante.

US Open, luci ad impatto zero sul cielo notturno

Gli impianti di illuminazione sui campi degli US Open sono formati da lampade a forma di cuneo, che dirigono la luce direttamente verso il campo sottostante, e sono stati approvati dalla DarkSky International, organizzazione no profit per la conservazione dell'ambiente notturno, che ne ha sottolineato l'impatto positivo. "Questo è un evento internazionale che ha un impatto sulla comunità. Riduciamolo al minimo e assicuriamoci che tutti ne siano soddisfatti", le parole di Chuck Jettmar, amministratore delegato dei progetti di capitale e dell'ingegneria dell'USTA.