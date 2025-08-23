Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dalla corsa al numero uno alla sfida Alcaraz-Sinner, tutto quello che c’è da sapere sugli Us Open  

Musetti proverà a restare in top ten, mentre Paolini sembra rinata dopo la finale di Cincinnati
Dalla corsa al numero uno alla sfida Alcaraz-Sinner, tutto quello che c’è da sapere sugli Us Open  © EPA
Roale
1 min

Ancora 24 ore e poi il grande tennis si sposterà in massa a New York. Riflettori accesi per le prossime due settimane a Flushing Meadows dove Jannik Sinner difenderà il titolo vinto per la prima volta lo scorso anno. Lo farà arrivandoci con alcuni punti interrogativi sulla sua condizione perché reduce dal ritiro in finale di Cincinnati per colpa di un virus. Dietro di lui, pronto a sfruttare eventuali passi falsi dell’azzurro, c’è Carlos Alcaraz,

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte