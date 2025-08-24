Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
US Open in chiaro su Supertennis fino al 2030. Binaghi: "Svolgiamo un servizio pubblico"

Accordo raggiunto tra Sportcast e la USTA per la trasmissione gratuita ed esclusiva dello Slam americano: "Ci impegniamo nella diffusione del tennis"
US Open in chiaro su Supertennis fino al 2030. Binaghi: "Svolgiamo un servizio pubblico"© ANSA
2 min

Accordo raggiunto tra Sportcast, la società del Gruppo FITP che gestisce il canale tv SuperTennis, la USTA (la Federtennis statunitense) per il prolungamento del contratto per la trasmissione in chiaro e in esclusiva degli US Open fino al 2030. "Con il rinnovo di questo importante accordo, garantiamo a tutti gli appassionati di tennis in Italia la possibilità di continuare a vivere, gratuitamente e in diretta, il fascino e la magia di uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Non si tratta solo di un accordo commerciale, ma di un vero e proprio investimento culturale e sportivo: mentre altri Slam sono quasi esclusivamente disponibili a pagamento, il pubblico italiano potrà seguire gratuitamente lo US Open grazie a SuperTennis, il canale interamente dedicato a tennis e padel. Per noi è una scelta di principio, oltre che una strategia", sottolinea Angelo Binaghi, presidente della Fitp.

Binaghi: "Copertura gratuita ed esclusiva di un Grande Slam"

Un grande risultato per la Federazione, esaltato dal presidente Binaghi per continuare a rendere il tennis sempre più popolare e accessibile: "I dati di ascolto e la risposta entusiastica degli ultimi due anni confermano che questa è la strada giusta: milioni di persone hanno potuto seguire le imprese dei nostri giocatori e delle nostre giocatrici senza barriere economiche, condividendo momenti che sono già entrati nella storia dello sport italiano. Mantenere il torneo americano in chiaro rappresenta una conquista per gli appassionati e una responsabilità che intendiamo portare avanti con attenzione e serietà. Con orgoglio continuiamo a svolgere, di fatto, un ruolo di servizio pubblico, offrendo agli appassionati italiani gratuitamente e in esclusiva la copertura di un grande Slam. Un segnale concreto del nostro impegno nella diffusione del tennis come bene comune: nella speranza che anche in Italia, come in altri paesi europei, venga al più presto tutelato per legge il diritto di tutti di godere gratuitamente delle grandi gesta dei nostri campioni, sempre più protagonisti dei principali eventi tennistici mondiali".

