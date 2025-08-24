Us Open, Bronzetti elminata al primo turno. Ora tocca a Darderi e a Nardi

Us Open, Bronzetti ko con Valentova e subito fuori

Nel femminile, aspettando l'esordio della numero 7 del mondo Jasmine Paolini e di Elisabetta Cocciaretto (che sfideranno una la qualificata australiana Destanee Aiava e l'altra la kazaka Yulia Putintseva), ha perso al debutto la Lucia Bronzetti (n.56 Wta). La 26enne riminese è stata battuta in tre set (3-6, 6-3, 4-6) dalla 18enne ceca Tereza Valentova (n.94 Wta, proveniente dalle qualificazioni), attesa ora nel secondo turno dalla sfida contro la vincitrice del confronto tra l a kazaka numero 10 del mondo Elena Rybakina e la 16enne statunitense Julieta Pareja (n.338 Wta), in tabellone grazie a una wild card

Attesa per l'esordio degli azzurri Darderi e Nardi

Sempre oggi (24 agosto) debutteranno nel maschile due dei nove azzurri presenti in tabellone. Si tratta del 23enne italo-argentino Luciano Darderi (n.34 Atp) e del 22enne pesarese Luca Nardi (n.83 Atp), attesi rispettivamente dalle sfide contro il 24enne australiano Rinky Hijikata (n.96 Atp) e contro il 24enne ceco Tomas Machac (n.22 Atp).