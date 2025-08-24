Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Us Open, Bronzetti elminata al primo turno. Ora tocca a Darderi e a Nardi

La riminese ko con Valentova al debutto sul cemento dell'ultimo Slam della stagione, i due azzurri attesi dalle rispettive sfide con Hijikata e Machac: i dettagli
Us Open, Bronzetti elminata al primo turno. Ora tocca a Darderi e a Nardi© Getty Images via AFP
3 min

NEW YORK (USA) - Primi italiani in campo sul cemento newyorkese di Flushing Meadows dove sono iniziati gli Us Open, ultimo Slam della stagione in cui il numeo uno del mondo Jannik Sinner difenderà il titolo vinto lo scorso anno.

Us Open, Bronzetti ko con Valentova e subito fuori

Nel femminile, aspettando l'esordio della numero 7 del mondo Jasmine Paolini e di Elisabetta Cocciaretto (che sfideranno una la qualificata australiana Destanee Aiava e l'altra la kazaka Yulia Putintseva), ha perso al debutto la Lucia Bronzetti (n.56 Wta). La 26enne riminese è stata battuta in tre set (3-6, 6-3, 4-6) dalla 18enne ceca Tereza Valentova (n.94 Wta, proveniente dalle qualificazioni), attesa ora nel secondo turno dalla sfida contro la vincitrice del confronto tra la kazaka numero 10 del mondo Elena Rybakina e la 16enne statunitense Julieta Pareja (n.338 Wta), in tabellone grazie a una wild card

Attesa per l'esordio degli azzurri Darderi e Nardi

Sempre oggi (24 agosto) debutteranno nel maschile due dei nove azzurri presenti in tabellone. Si tratta del 23enne italo-argentino Luciano Darderi (n.34 Atp) e del 22enne pesarese Luca Nardi (n.83 Atp), attesi rispettivamente dalle sfide contro il 24enne australiano Rinky Hijikata (n.96 Atp) e contro il 24enne ceco Tomas Machac (n.22 Atp).

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Alcaraz mette Sinner nel mirinoRissa sfiorata agli Us Open