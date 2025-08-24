Us Open, Bronzetti elminata al primo turno. Ora tocca a Darderi e a Nardi

NEW YORK (USA) - Primi italiani in campo sul cemento newyorkese di Flushing Meadows dove sono iniziati gli Us Open, ultimo Slam della stagione in cui il numeo uno del mondo Jannik Sinner difenderà il titolo vinto lo scorso anno.
Us Open, Bronzetti ko con Valentova e subito fuori
Nel femminile, aspettando l'esordio della numero 7 del mondo Jasmine Paolini e di Elisabetta Cocciaretto (che sfideranno una la qualificata australiana Destanee Aiava e l'altra la kazaka Yulia Putintseva), ha perso al debutto la Lucia Bronzetti (n.56 Wta). La 26enne riminese è stata battuta in tre set (3-6, 6-3, 4-6) dalla 18enne ceca Tereza Valentova (n.94 Wta, proveniente dalle qualificazioni), attesa ora nel secondo turno dalla sfida contro la vincitrice del confronto tra la kazaka numero 10 del mondo Elena Rybakina e la 16enne statunitense Julieta Pareja (n.338 Wta), in tabellone grazie a una wild card
Attesa per l'esordio degli azzurri Darderi e Nardi
Sempre oggi (24 agosto) debutteranno nel maschile due dei nove azzurri presenti in tabellone. Si tratta del 23enne italo-argentino Luciano Darderi (n.34 Atp) e del 22enne pesarese Luca Nardi (n.83 Atp), attesi rispettivamente dalle sfide contro il 24enne australiano Rinky Hijikata (n.96 Atp) e contro il 24enne ceco Tomas Machac (n.22 Atp).