Us Open Djokovic, esordio vincente ma le sue condizioni preoccupano: “Ho iniziato a sentirmi male…”

Esordio vincente per Novak Djokovic agli Us Open. Il tennista serbo ha sconfitto nel primo turno Learner Tien in tre set (6-1, 7-6 (3), 6-2 in due ore e ventiquattro minuti. Al termine della gara ha lanciato un piccolo allarme sulle sue condizioni di salute. "Ho iniziato alla grande – ha dichiarato Djokovic - e nei primi venti minuti del primo set mi sentivo davvero bene. Poi la situazione è cambiata. Alcuni game lunghi non hanno aiutato sono rimasto sorpreso di come la mia condizione fisica sia cambiata nel corso del secondo set".

Djokovic, le parole al termine del match: "E' preoccupante"

Djokovic, che durante la sfida ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un problema di vesciche al piede, ha ribadito: "Abbiamo avuto scambi lunghi, ma ho anche abbassato il mio livello e ho commesso molti errori non forzati, riuscendo a farlo rientrare in partita. Sono contento di essermi in qualche modo rimesso in sesto dopo il secondo set. E il terzo è andato bene per concludere la partita. Meno male, ora ho due giorni di riposo. Ma è un pò preoccupante. Non ho infortuni o altro. Ho solo faticato molto a rimanere negli scambi lunghi e a recuperare dopo i punti“. Nel secondo turno il campione serbo affronterà lo statunitense Zachary Svajda.