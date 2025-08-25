Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Us Open Djokovic, esordio vincente ma le sue condizioni preoccupano: “Ho iniziato a sentirmi male…”

Il campione serbo batte Tien in tre set, ma lancia messaggi preoccupanti sul suo stato di salute: "Non me lo aspettavo..."
Us Open Djokovic, esordio vincente ma le sue condizioni preoccupano: “Ho iniziato a sentirmi male…”© EPA
2 min

Esordio vincente per Novak Djokovic agli Us Open. Il tennista serbo ha sconfitto nel primo turno Learner Tien in tre set (6-1, 7-6 (3), 6-2 in due ore e ventiquattro minuti. Al termine della gara ha lanciato un piccolo allarme sulle sue condizioni di salute. "Ho iniziato alla grandeha dichiarato Djokovic - e nei primi venti minuti del primo set mi sentivo davvero bene. Poi la situazione è cambiata. Alcuni game lunghi non hanno aiutato sono rimasto sorpreso di come la mia condizione fisica sia cambiata nel corso del secondo set".

Djokovic, le parole al termine del match: "E' preoccupante"

Djokovic, che durante la sfida ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un problema di vesciche al piede, ha ribadito: "Abbiamo avuto scambi lunghi, ma ho anche abbassato il mio livello e ho commesso molti errori non forzati, riuscendo a farlo rientrare in partita. Sono contento di essermi in qualche modo rimesso in sesto dopo il secondo set. E il terzo  è andato bene per concludere la partita. Meno male, ora ho due giorni di riposo. Ma è un pò preoccupante. Non ho infortuni o altro. Ho solo faticato molto a rimanere negli scambi lunghi e a recuperare dopo i punti“. Nel secondo turno il campione serbo affronterà lo statunitense Zachary Svajda. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Djokovic critica il calendarioTutto sugli Us Open