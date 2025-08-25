Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cobolli, la frase che fa felici i tifosi della Roma: "Ecco cosa faccio a New York nel tempo libero..."

Il tennista romano è concentrato sull'esordio nel torneo degli US Open, ma non perde di vista la propria squadra del cuore
1 min

NEW YORK (Usa) - Una passione senza confini. Flavio Cobolli è a New York per sputare gli US Open. Il tennista romano farà il suo esordio nel torneo questa sera, sfidando il proprio connazionale Francesco Passaro che arriva dalle qualificazioni. Tra partite e allenamenti, il tempo non è molto, ma Cobolli ha trovato un posto speciale dove trascorrere qualche ora.

Cobolli: “Tempo libero? Io vado al Roma Club”

Il tennista romano - che da adolescente ha avuto modo di far parte del settore giovanile della Roma - ha svelato come trascorre il suo tempo libero quando è lontano dai campi in cemento di Flushing Meadow. “Nel tempo libero me ne vado al Roma Club” ha dichiarato Flavio Cobolli. L’obiettivo nella seconda parte della stagione è quello di entrare nella Top20 della classifica mondiale, la scalata inizia fra poche ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

