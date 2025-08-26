NEW YORK (Usa) - New York resta una tappa fisa per chi fa parte del grande circuito del tennis, soprattutto se - in quella piazza - si è trovata gloria imperitura. È il caso dell’ex tennista italiana Flavia Pennetta che, sfruttando l’occasione degli US Open, è tornata nella città della Grande Mela. Dopo aver vinto gli US Open nel 2015 - l’ex azzurra è diventata anche socia onoraria del circolo tennistico di Flushing Meadow .

Pennetta, un successo indelebile

L’ex tennista ha pubblicato sul proprio profilo social un video che la ritrae all’interno di Flushing Meadow. Flavia Pennetta ha voluto condividere con i propri followers un particolare degli arredi dello spogliatoio; gli organizzatori del torneo hanno messo sullo sportello dell’armadietto utilizzato abitualmente dall’ex tennista italiana nel 2015 una piccola placca in argento con il nome e l’anno in cui Flavia Pennetta ha vinto lo Slam statunitense.