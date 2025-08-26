Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Flavia Pennetta emozionatissima: torna agli Us Open e scopre un dettaglio sensazionale nel suo vecchio armadietto

L'ex tennista azzurra è entrata negli spogliatoi del circolo newyorkese e ha notato un dettaglio che l'ha colpita davvero tanto
2 min

NEW YORK (Usa) - New York resta una tappa fisa per chi fa parte del grande circuito del tennis, soprattutto se - in quella piazza - si è trovata gloria imperitura. È il caso dell’ex tennista italiana Flavia Pennetta che, sfruttando l’occasione degli US Open, è tornata nella città della Grande Mela. Dopo aver vinto gli US Open nel 2015 - l’ex azzurra è diventata anche socia onoraria del circolo tennistico di Flushing Meadow.

Pennetta, un successo indelebile

L’ex tennista ha pubblicato sul proprio profilo social un video che la ritrae all’interno di Flushing Meadow. Flavia Pennetta ha voluto condividere con i propri followers un particolare degli arredi dello spogliatoio; gli organizzatori del torneo hanno messo sullo sportello dell’armadietto utilizzato abitualmente dall’ex tennista italiana nel 2015 una piccola placca in argento con il nome e l’anno in cui Flavia Pennetta ha vinto lo Slam statunitense. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Sinner, prove generali prima del debuttoUS Open, Cobolli vince all'esordio