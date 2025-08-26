NEW YORK (Usa) - New York resta una tappa fisa per chi fa parte del grande circuito del tennis, soprattutto se - in quella piazza - si è trovata gloria imperitura. È il caso dell’ex tennista italiana Flavia Pennetta che, sfruttando l’occasione degli US Open, è tornata nella città della Grande Mela. Dopo aver vinto gli US Open nel 2015 - l’ex azzurra è diventata anche socia onoraria del circolo tennistico di Flushing Meadow.
Pennetta, un successo indelebile
L’ex tennista ha pubblicato sul proprio profilo social un video che la ritrae all’interno di Flushing Meadow. Flavia Pennetta ha voluto condividere con i propri followers un particolare degli arredi dello spogliatoio; gli organizzatori del torneo hanno messo sullo sportello dell’armadietto utilizzato abitualmente dall’ex tennista italiana nel 2015 una piccola placca in argento con il nome e l’anno in cui Flavia Pennetta ha vinto lo Slam statunitense.