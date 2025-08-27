Popyrin avvisa Sinner: "Ho un piano per batterlo? Certo, ma non lo dico..."

Us Open, Popyrin lancia la sfida a Sinner

Il suo prossimo avversario, australiano di 26 anni che all'esordio ha superato in tre set il finlandese Emil Ruusuvuori (n.752 Atp) , è però convinto di poter sovvertire il pronostico sul cemento di Flushing Meadows e di poter bissare il successo ottenuto nell'unico precedente, che risale al 2021 quando l'all'ora 20enne Sinner fu sconfitto in due set (7-6, 6-2) al secondo turno sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid. "Certo che c'è un piano, esiste una strategia per battere tutti. Qual è? Non ve lo dico - ha detto Popyrin scherzando a New York in vista del confronto con l'altoatesino -, me lo tengo per me! Jannik è indubbiamente il giocatore più forte al mondo ma questi sono i match che mi esaltano: dovrò pensare al mio gioco e fare tutto al meglio per creargli delle difficoltà".