Popyrin avvisa Sinner: "Ho un piano per batterlo? Certo, ma non lo dico..."

NEW YORK (USA) - Dopo aver vinto dominando il match d'esordio contro il ceco Vit Kopriva (n.89 Atp), il numero uno del mondo Jannik Sinner aspetta la sfida di secondo turno contro Alexei Popyrin (n.36 Atp) agli Us Open, ultimo Slam della stagione in cui l'azzurro è chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno.
Us Open, Popyrin lancia la sfida a Sinner
Il suo prossimo avversario, australiano di 26 anni che all'esordio ha superato in tre set il finlandese Emil Ruusuvuori (n.752 Atp), è però convinto di poter sovvertire il pronostico sul cemento di Flushing Meadows e di poter bissare il successo ottenuto nell'unico precedente, che risale al 2021 quando l'all'ora 20enne Sinner fu sconfitto in due set (7-6, 6-2) al secondo turno sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid. "Certo che c'è un piano, esiste una strategia per battere tutti. Qual è? Non ve lo dico - ha detto Popyrin scherzando a New York in vista del confronto con l'altoatesino -, me lo tengo per me! Jannik è indubbiamente il giocatore più forte al mondo ma questi sono i match che mi esaltano: dovrò pensare al mio gioco e fare tutto al meglio per creargli delle difficoltà".