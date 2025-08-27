Us Open, Djokovic vince in rimonta contro Svaja: "Devo stare calmo"

La seconda partita di Novak Djokovic agli US Open si è conclusa senza intoppi, con il passaggio del turno archiviato in quattro set contro Svajda . Una qualificazione ai sedicesimi di finale per il fenomeno serbo che si è messa in discesa dopo un problema fisico patito dal suo avversario, che ha messo completamente in discesa la partita di Nole. Adesso il numero 7 del ranking Atp potrà riposarsi in attesa di scoprire chi sarà il suo prossimo avversario tra Norrie e Comesana. Quella tra il britannico e l'argentino si presenta come una sfida molto equilibrata che, al di là del risultato, potrebbe comunque presentare delle inside per Nole.

Il match tra Djokovic e Svajda

Il serbo ha iniziato la partita con il freno a mano tirato, perdendo il primo set al tiebreak contro il numero 145 al mondo. Con il passare del tempo però Djokovic ha alzato sempre più il livello, complice il dolore alle gambe che ha bloccato Svajda. Prima ha ribaltato il punteggio con un 6-3, 6-3 nel giro di un'ora e poi ha chiuso la contesa con un 6-1 raggiunto in soli 27 minuti. Sceso l'entusiasmo, l'americano Svajda non ha retto con il confronto contro il numero 7 del ranking Atp, nonostante l'impegno profuso e diverse buone giocate sparse lungo tutto il match.

Le parole di Djokovic

Dopo il successo contro Svajda, Novak Djokovic si è fermato ai mircrofoni di SuperTennis TV per commentare la sfida e la sua prestazione: "Io penso al mio tennis e alla mia strategia. Quando gioco contro ragazzi giovani, come i due americani in questi turni degli Us Open, devo rimanere calmo nei momenti giusti. Loro non hanno molto da perdere e danno il meglio. Oggi ho trovato la fiducia nel mio gioco dopo un po' di tempo e ancora sto cercando di fare progressi per giocare il mio miglior tennis, magari già dal prossimo turno. Dove posso migliorare? In tutti i colpi, ci sono dettagli da sistemare per tutti i colpi. Da Wimbledon non ho più giocato tornei quindi sto ancora cercando le sensazioni giuste sul campo".