Lorenzo Musetti ha debuttato nel migliore dei modi allo US Open, superando in quattro set un avversario insidioso come Giovanni Mpetshi Perricard. L'azzurro si è imposto per 6-7 6-3 6-4 6-4 in poco più di due ore e mezza e ha staccato il biglietto per il secondo turno. Per lui si tratta del quarto successo su cinque partecipazioni all'esordio nello Slam newyorchese. Una vittoria importante per Musetti, che dopo l'infortunio rimediato nella semifinale del Roland Garros aveva conquistato un solo match (in Canada contro Duckworth). L'obiettivo è ora fare ancora strada a Flushing Meadows, nella speranza di assistere a un derby azzurro contro Flavio Cobolli al terzo turno. Prima, però, per Musetti c'è il belga David Goffin.
Musetti-Goffin, quando si gioca il match
La sfida di secondo turno degli US Open tra Musetti e Goffin si giocherà giovedì 28 agosto. L'orario e il campo sono gli stessi del primo turno: Louis Armstrong Stadium alle 17:00 italiane.
Musetti-Goffin, i precedenti
Lorenzo è avanti 2-1 nei confronti diretti. Musetti ha trionfato nel 2021 al Roland Garros e nel 2022 proprio allo US Open, mentre è stato sconfitto nel 2024 a Shanghai.
Dove vedere il match di Musetti in diretta tv
Tutte gli incontri dello US Open saranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile inoltre in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - €94.465
SECONDO TURNO - €132.250
TERZO TURNO - €203.530
OTATVI DI FINALE - €343.510
QUARTI DI FINALE - €566.790
SEMIFINALI - €1.082.055
FINALISTA - €2.146.940
VINCITORE - €4.293.880