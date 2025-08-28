Lorenzo Musetti ha debuttato nel migliore dei modi allo US Open , superando in quattro set un avversario insidioso come Giovanni Mpetshi Perricard . L'azzurro si è imposto per 6-7 6-3 6-4 6-4 in poco più di due ore e mezza e ha staccato il biglietto per il secondo turno. Per lui si tratta del quarto successo su cinque partecipazioni all'esordio nello Slam newyorchese. Una vittoria importante per Musetti , che dopo l'infortunio rimediato nella semifinale del Roland Garros aveva conquistato un solo match (in Canada contro Duckworth). L'obiettivo è ora fare ancora strada a Flushing Meadows, nella speranza di assistere a un derby azzurro contro Flavio Cobolli al terzo turno. Prima, però, per Musetti c'è il belga David Goffin .

Musetti-Goffin, quando si gioca il match

La sfida di secondo turno degli US Open tra Musetti e Goffin si giocherà giovedì 28 agosto. L'orario e il campo sono gli stessi del primo turno: Louis Armstrong Stadium alle 17:00 italiane.

Musetti-Goffin, i precedenti

Lorenzo è avanti 2-1 nei confronti diretti. Musetti ha trionfato nel 2021 al Roland Garros e nel 2022 proprio allo US Open, mentre è stato sconfitto nel 2024 a Shanghai.

Dove vedere il match di Musetti in diretta tv

Tutte gli incontri dello US Open saranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile inoltre in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530

OTATVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940

VINCITORE - €4.293.880