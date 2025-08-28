Sinner-Popyrin, secondo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per il secondo atto degli Us Open. Di fronte a lui l'australiano Popyrin. Arrivato a New York da numero 36 del mondo, fuori dalle teste di serie, il campione del Masters 1000 di Montréal 2024 non è stato baciato dalla fortuna. Ovvio, anche per l’azzurro non è il secondo turno più agevole possibile ma resta il grande favorito. Solo poche settimane fa al best ranking di numero 19 ATP, il ventiseienne di Sydney, ha vinto sette delle ultime dieci sfide contro i Top 10, e l’anno scorso a New York eliminò Djokovic al terzo turno. Ma oggi, battere uno dei primi dieci è una cosa, sconfiggere Sinner o Alcaraz è tutt’altra faccenda.