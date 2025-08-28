Sinner-Popyrin, secondo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per il secondo atto degli Us Open. Di fronte a lui l'australiano Popyrin. Arrivato a New York da numero 36 del mondo, fuori dalle teste di serie, il campione del Masters 1000 di Montréal 2024 non è stato baciato dalla fortuna. Ovvio, anche per l’azzurro non è il secondo turno più agevole possibile ma resta il grande favorito. Solo poche settimane fa al best ranking di numero 19 ATP, il ventiseienne di Sydney, ha vinto sette delle ultime dieci sfide contro i Top 10, e l’anno scorso a New York eliminò Djokovic al terzo turno. Ma oggi, battere uno dei primi dieci è una cosa, sconfiggere Sinner o Alcaraz è tutt’altra faccenda.
Le caratteristiche di Popyrin
Il suo arsenale comprende un servizio veloce e un dritto che gli permette di aprire angoli e cambiare ritmo con efficacia. A questi si aggiunge una buona dose di spavalderia, evidente nei suoi ultimi incontri con la stampa tra serio e faceto: «Sapevo potesse toccarmi questo match, non sono preoccupato. Se esiste un piano di gioco per battere Sinner? Certo, ma lo tengo per me». C’è però anche il rovescio della medaglia: quella in tre set contro l’eterno rientrante Ruusuvuori è stata solo la 17ª vittoria di un 2025 che fin qui ha portato 19 sconfitte e parecchie delusioni.
Sinner-Popyrin, quando si gioca il match
Jannik Sinner tornerà in azione oggi, giovedì 28 agosto per la sfida valida per il secondo turno dello US Open 2025. La sfida contro Popyrin è in programma sull'Arthur Ashe come secondo match dalle 17:30 italiane (al termine di Swiatek-Lamens). Un orario sicuramente comodo per il pubblico italiano. Presumibilmente la sfida inizierà intorno alle 19:30.
Sinner-Popyrin, i precedenti
L'australiano è uno dei pochi giocatori contro cui Jannik è in svantaggio nei confronti diretti. I due si sono affrontati solamente una volta, in occasione del Masters 1000 di Madrid nel 2021. Vinse Popyrin con il punteggio di 7-6 6-2.
Dove vedere l'incontro in diretta tv
Tutte gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - €94.465
SECONDO TURNO - €132.250
TERZO TURNO - €203.530
OTTAVI DI FINALE - €343.510
QUARTI DI FINALE - €566.790
SEMIFINALI - €1.082.055
FINALISTA - €2.146.940
VINCITORE - €4.293.880
Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per il secondo atto degli Us Open. Di fronte a lui l'australiano Popyrin. Arrivato a New York da numero 36 del mondo, fuori dalle teste di serie, il campione del Masters 1000 di Montréal 2024 non è stato baciato dalla fortuna. Ovvio, anche per l’azzurro non è il secondo turno più agevole possibile ma resta il grande favorito. Solo poche settimane fa al best ranking di numero 19 ATP, il ventiseienne di Sydney, ha vinto sette delle ultime dieci sfide contro i Top 10, e l’anno scorso a New York eliminò Djokovic al terzo turno. Ma oggi, battere uno dei primi dieci è una cosa, sconfiggere Sinner o Alcaraz è tutt’altra faccenda.
Le caratteristiche di Popyrin
Il suo arsenale comprende un servizio veloce e un dritto che gli permette di aprire angoli e cambiare ritmo con efficacia. A questi si aggiunge una buona dose di spavalderia, evidente nei suoi ultimi incontri con la stampa tra serio e faceto: «Sapevo potesse toccarmi questo match, non sono preoccupato. Se esiste un piano di gioco per battere Sinner? Certo, ma lo tengo per me». C’è però anche il rovescio della medaglia: quella in tre set contro l’eterno rientrante Ruusuvuori è stata solo la 17ª vittoria di un 2025 che fin qui ha portato 19 sconfitte e parecchie delusioni.