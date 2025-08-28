Us Open, Alcaraz annienta Bellucci e ora affronta Darderi. Avanza Paolini

La gioia di Darderi

“Mi è cambiata un po’ la testa in questo torneo – le parole di Darderi dopo il match - sono migliorato molto, sia l’aspetto mentale sia fisico, e questo salto mi porta anche a migliorare il tennis, ad essere più veloce e aggressivo. Vincere sulla terra mi ha dato fiducia perché mi fa capire che posso esprimere un buon tennis anche qui”. Il match con lo statunitense Spizzirri è stato gestito con grande autorità: “Sono contento, un po' stanco ma felicissimo – spiega Darderi - è stata una partita dura mentalmente, non è mai facile vincere contro un giocatore di casa, anche se ero superiore di ranking. Il primo set è stato strano, sono partito bene perché lui era molto teso, giocare in casa ha pro e contro. Poi il mio avversario è salito, sia nel secondo sia nel terzo set, sono contento di come ho gestito quel momento”.

Avanti Paolini

Nel torneo femminile degli Us Open Jasmine Paolini si qualifica per il terzo turno: l'azzurra ha sconfitto in due set la giovane statunitense Iva Jovic con il punteggio di 6-3, 6-3. Il match è stato più equilibrato di quanto non dica il risultato finale e la Paolini ha dovuto ricorrere alla maggiore esperienza per avere la meglio sulla giovane avversaria, classe 2007. "Avevo già giocato contro questa ragazza a Indian Wells – spiega Paolini dopo la vittoria - penso che giochi davvero bene e che salirà presto in classifica. Da marzo ad ora è già migliorata molto, è solida e sa toglierti il tempo, sta su tutte le palle e ha un ottimo atteggiamento. Abbiamo preparato bene la partita: sapevo più o meno cosa aspettarmi, anche grazie al lavoro fatto insieme a Sara (Errani, n.d.r.) e Federico (Gaio, n.d.r.). Ho avuto alti e bassi di attenzione, ma nel complesso è stato un buon match”. Paolini ora affronterà la mancina ceca Marketa Vondrousova.