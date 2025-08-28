US Open, tutti pazzi per il Labubu di Naomi Osaka

Naomi Osaka non ha solo vinto il suo primo turno agli US Open del 2025, ma ha anche dominato il campo con un completo glamour e una mascotte unica nel suo genere che è già diventata virale. Entrando al Louis Armstrong di New York City, la tennista giapponese ha sfoggiato un audace look Nike e mostrato un ciondolo Labubu , i pupazzetti tanto in voga in questo periodo, ricoperto interamente di strass e chiamato Billie Jean Bling. "Si chiama Billie Jean Bling. Non Billie Jean King (ex tennista americana, ndr). Billie Jean Bling", ha chiarito Osaka ai giornalisti dopo la partita, mostrando la creatura scintillante alle telecamere con un sorriso.

Il Labubu unico di Naomi Osaka

Dal borsone di Naomi Osaka pendeva il suo Labubu completamente personalizzato, il cui costo dovrebbe superare i 400 euro. Ricoperta di cristalli rossi e oro e con in mano una racchetta da tennis blu scintillante, Billie Jean Bling aggiungeva un tocco di originalità al look della sportiva. "Sono contenta che abbia fatto ridere la gente oggi", ha detto l'Osaka quando le è stato chiesto delle reazioni dei fan. I Labubu, ormai diventati dei veri e propri accessori cult, raramente sono stati così glamour. Per l'Osaka il suo Labubu ricoperto di cristalli non è solo un portafortuna, ma anche un'affermazione di stile.

Tutti pazzi per il Labubu di Naomi Osaka

Il web è letteralmente esploso per il Labubu di Naomi Osaka e sono apparsi diversi commenti divertenti. “Dove possiamo seguire Billie Jean Bling? BJB ha bisogno di una sua pagina Instagram”, ha scritto un utente sul web, seguito da altri commentatori che non hanno potuto fare a meno di notare l’iconico ciondolo. "Ero a circa 30 metri da quella cosa ed era letteralmente BRILLANTE", ha assicurato una fan.