Alcaraz si scusa con il pubblico dopo la partita con Bellucci, il motivo è incredibile: “Faccio solo il mio lavoro…”

NEW YORK (Stati Uniti) - Senza fatica e in poco tempo Carlos Alcaraz ha superato l'ostacolo Mattia Bellucci al secondo turno degli US Open. Un match mai in discussione, dominato dallo spagnolo e chiuso con un punteggio pesante per il giovane italiano: 6-1, 6-0, 6-3 in solo un'ora e 36 minuti di gioco. Un vantaggio per Alcaraz, che ora sfiderà un altro azzurro ovvero Luciano Darderi, che ha sprecato meno energie e avrà più tempo per riposare.