Alcaraz si scusa con il pubblico dopo la partita con Bellucci, il motivo è incredibile: “Faccio solo il mio lavoro…”

NEW YORK (Stati Uniti) - Senza fatica e in poco tempo Carlos Alcaraz ha superato l'ostacolo Mattia Bellucci al secondo turno degli US Open. Un match mai in discussione, dominato dallo spagnolo e chiuso con un punteggio pesante per il giovane italiano: 6-1, 6-0, 6-3 in solo un'ora e 36 minuti di gioco. Un vantaggio per Alcaraz, che ora sfiderà un altro azzurro ovvero Luciano Darderi, che ha sprecato meno energie e avrà più tempo per riposare.
Alcaraz, match lampo contro Bellucci: "Mi scuso ma..."
Nell'intervista post-match il poco tempo in campo è stato uno degli argomenti principali, con il numero 2 al mondo che ha risposto con massima onestà: "Ho giocato davvero bene, dall'inizio all'ultima palla. Ovviamente conosco il livello di Mattia, oggi non era la sua giornata. Ho cercato di sfruttare i suoi errori, di rimanere in partita e di trovare un buon ritmo. Match troppo corto? So che avreste voluto vederci giocare un altro po'. Mi scuso con il pubblico, ma io devo fare il mio lavoro".