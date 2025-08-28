Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Alcaraz si scusa con il pubblico dopo la partita con Bellucci, il motivo è incredibile: “Faccio solo il mio lavoro…”

Le parole dello spagnolo dopo un match lampo contro il giovane italiano al secondo turno degli US Open: "Conosco il suo livello, non era la sua giornata"
2 min

NEW YORK (Stati Uniti) - Senza fatica e in poco tempo Carlos Alcaraz ha superato l'ostacolo Mattia Bellucci al secondo turno degli US Open. Un match mai in discussione, dominato dallo spagnolo e chiuso con un punteggio pesante per il giovane italiano: 6-1, 6-0, 6-3 in solo un'ora e 36 minuti di gioco. Un vantaggio per Alcaraz, che ora sfiderà un altro azzurro ovvero Luciano Darderi, che ha sprecato meno energie e avrà più tempo per riposare.

Alcaraz, match lampo contro Bellucci: "Mi scuso ma..."

Nell'intervista post-match il poco tempo in campo è stato uno degli argomenti principali, con il numero 2 al mondo che ha risposto con massima onestà: "Ho giocato davvero bene, dall'inizio all'ultima palla. Ovviamente conosco il livello di Mattia, oggi non era la sua giornata. Ho cercato di sfruttare i suoi errori, di rimanere in partita e di trovare un buon ritmo. Match troppo corto? So che avreste voluto vederci giocare un altro po'. Mi scuso con il pubblico, ma io devo fare il mio lavoro".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Alcaraz annienta BellucciSinner-Popyrin, US Open