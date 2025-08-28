Medvedev, multa salata ma non troppo: ecco quanto dovrà pagare per la notte di follia

NEW YORK (USA) - Arriva il 'conto' da pagare per Daniil Medvedev dopo la notte di follia che ha visto protagonista il 29enne tennista russo (ora n.13 del ranking) in occasione del match di primo turno degli Us Open perso contro il coetaneo Benjamin Bonzi (n.51 Atp).
Medvedev e la notte di follia agli Us Open
Una partita condizionata dall'insolita 'invasione di campo' di un fotografo (poi cacciato dal torneo) che aveva penalizzato il francese, ma segnata soprattutto dalle intemperanze di Medvedev che hanno preoccupato ex tennisti e addetti ai lavori (in particolare l'ex campione tedesco Boris Becker) e scatenato i commenti impietosi degli ex azzurri Adriano Panatta e Paolo Bertolucci.
Il russo multato: quanto dovrà pagare
Intemperanze costate al tennista moscovita una sanzione pecuniaria, alla fine non troppo salata, che ammonta a 42.500 dollari (36.500 euro circa) e rappresenta dunque il 38,6% del premio incassato per la sua partecipazione al torneo, che garantisce 110.000 dollari (94.500 euro circa) per il solo primo turno. Una somma a cui si arriva totalizzando i due diversi provvedimenti presi nei confronti di Medvedv: 30.000 dollari (25.750 euro circa) per condotta antisportiva a causa delle sue vibranti proteste nei confronti dell'arbitro, più altri 12.500 dollari (10.700 euro circa) per aver distrutto la propria racchetta (colpendo a più riprese la panchina).