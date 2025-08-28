Colazioni a 5 stelle e pass con foto attaccati al guinzaglio: i cani dei tennisti protagonisti agli Us Open

NEW YORK (USA) - In un tennis sempre più moderno, in cui i campioni e le campionesse della racchetta viaggiano insieme a staff sempre più numerosi, nel 'caos' degli Us Open c'è posto anche per i loro fedelissimi amici a quattro zampe , che li aiutano a sostenere lo stess emotivo di uno dei più importanti campionati del mondo. Molti atleti infatti hanno portato a Flushing Meadows i propri cani e secondo gli addetti ai lavori il torneo newyorkese è il più 'dog friendly' tra quelli del Grande Slam : una opportunità che permette agli atleti di non sentire la mancanza dei loro cagnolini in una città come New York dove i cani - oltre mezzo milione registrati con il comune - sono praticamente ovunque.

Us Open, c'è posto anche per i cani degli atleti

Ed ecco dunque che tutti i fan a quattro zampe al seguito dei tennisti hanno le credenziali personali con tanto di foto attaccate a un guinzaglio blu, simili in tutto e per tutto a quelle che si vedono pendere dalle borse dei padroni. Il 'New York Times' ne ha seguiti alcuni: Quincy, il labradoodle della numero 61 Wta Danielle Collins, fa una vita da pascià nella spola tra l'hotel a cinque stelle con vista su Manhattan, con colazione a base di uovo e pancetta e il massaggio pomeridiano prima di tornare in albergo per la notte. C'è poi Bella, il mini-dachsund di Anna Kalinskaya (n.29 Wta ed ex fidanzata di Jannik Sinner) avvistato nella lounge dei giocatori, e Mander, il maltipoo di Marta Kostyuk, notato ai margini del campo dove si allenava la padrona.

Le regole per l'accesso alla mensa e negli spogliatoi

La Us Tennis Association chiede ai giocatori di non portare i pets negli spogliatoi e alla mensa, ma queste non sono regole ufficiali e la richiesta viene talvolta ignorata. "Ti chiedono di non portarli negli spogliatoi, il che è comprensibile, ma a tutti nello spogliatoio piacciono i cani", ha detto Collins. La politica permissiva sugli animali domestici è in linea con una semplice verità: gli americani amano i cani. "Se sono membri della squadra e parte della famiglia - ha detto il portavoce della Usta Daniel Pyser - li tratteremo come tali".