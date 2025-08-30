Djokovic manda un messaggio a Sinner e agli altri rivali Us Open in diretta tv: "Ascoltatemi..."

Novak Djokovic ha ribadito ancora una volta che l'età è solo un numero e continua a vincere e stabilire record. Grazie al successo in quattro set ai danni del britannico Norrie, il 38enne è approdato agli ottavi di finale dello US Open per la sedicesima volta in carriera. Non è stata affatto una passeggiata di salute, anzi Nole ha chiesto l'intervento del fisioterapista a causa di un problema alla parte bassa della schiena e ha ricevuto un trattamento fuori dal campo. Tuttavia è riuscito a trionfare dopo due ore e 49 minuti e nell'intervista post-match ha mandato un chiaro messaggio a Sinner e agli altri avversari. "Hai degli alti e bassi, quindi non vuoi rivelare troppo ai rivali che stanno ascoltando e guardando quest'intervista - ha detto Djokovic, puntando il dito verso la telecamera per rivolgersi ai suoi colleghi dietro lo schermo, aggiungendo - Sto bene. Mi sento più giovane e forte che mai".
Djokovic sempre più da record: sorpassato Federer
Anno dopo anno, torneo dopo torneo, Novak Djokovic si conferma sempre più un mostro di longevità. Numerosi i primati stabiliti dopo aver raggiunto la seconda settimana a Flushing Meadows. Innanzitutto, con i suoi 38 anni e 94 giorni, è diventato il tennista più anziano di sempre a raggiungere gli ottavi in tutti e quattro gli Slam in una singola stagione. Ha poi eguagliato Roger Federer per numero di ottavi Slam centrati nell'Era Open (69), ma soprattutto ha staccato lo svizzero per numero di vittorie negli Slam sul cemento (192 contro le 191 di Roger). Infine, Djokovic è diventato il tennista più anziano da Jimmy Connors nel 1991 a raggiungere gli ottavi allo US Open. E per non farsi mancare nulla ha anche migliorato un suo record personale: adesso sono 12 le stagioni in carriera in cui si è qualificato per gli ottavi in tutti e quattro gli Slam (Federer 10, Nadal 8).