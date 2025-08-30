Djokovic manda un messaggio a Sinner e agli altri rivali Us Open in diretta tv: "Ascoltatemi..."

Novak Djokovic ha ribadito ancora una volta che l'età è solo un numero e continua a vincere e stabilire record. Grazie al successo in quattro set ai danni del britannico Norrie, il 38enne è approdato agli ottavi di finale dello US Open per la sedicesima volta in carriera. Non è stata affatto una passeggiata di salute, anzi Nole ha chiesto l'intervento del fisioterapista a causa di un problema alla parte bassa della schiena e ha ricevuto un trattamento fuori dal campo. Tuttavia è riuscito a trionfare dopo due ore e 49 minuti e nell'intervista post-match ha mandato un chiaro messaggio a Sinner e agli altri avversari. "Hai degli alti e bassi, quindi non vuoi rivelare troppo ai rivali che stanno ascoltando e guardando quest'intervista - ha detto Djokovic, puntando il dito verso la telecamera per rivolgersi ai suoi colleghi dietro lo schermo, aggiungendo - Sto bene. Mi sento più giovane e forte che mai".