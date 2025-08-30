Sinner, Alcaraz, la pasta alla bolognese e il pollo alla diavola: tutti i segreti della cena italiana a New York

Indovina chi viene a cena? No, non è un film ma un insolito incrocio in un ristorante dei New York . La Grande Mela offre migliaia di posti dove mangiare, eppure Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno avuto modo di incrociarsi anche lontano da Flushing Meadows . I due tennisti più famosi del momento si sono incontrati all'Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan sulla 49ª strada . Un "antipasto" che sa di finale?

Sinner, un cliente abitudinario

"Sinner viene ogni anno - racconta lo chef Diego Bigucci - è sempre un piacere averlo da noi durante gli US Open. Lui ama mangiare piatti della tradizione italiana come la pasta con il ragù alla bolognese e le scaloppine di vitello". Dall’altra parte della sala c’è lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha gusti differenti rispetto al campione di San Candido. “Alcaraz predilige i sapori più decisi - ammette lo chef originario di Riccione - mangia cibi ricchi di proteine come la carne, la trota e il pollo alla diavola. Giovedì sera si sono incontrati qui - conclude lo chef - ma anche lo scorso anno Sinner e Alcaraz si sono incrociati nel nostro ristorante”.