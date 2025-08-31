Sinner agli ottavi col brivido: decisive due frasi di Vagnozzi

ROMA - Un ottimo Shapovalov, unper lunghi tratti irriconoscibile, e così l’incubo ha preso forma per due set e mezzo: eliminazione nella prima settimana e Alcaraz nuovo numero 1 del mondo. Ma il tennis al meglio dei cinque è un altro sport, e lo ha dimostrato ancora una volta. Il canadese, tanto bravo nell’entrare in campo con la leggerezza di chi sa di non valere l’avversario - lui che quando ha avuto da dimostrare ha sempre fallito - si è scomposto proprio sul più bello, dopo aver mancato la chance per volare sul 4-0 nel terzo set. Jannik con umiltà e sacrificio in quel momento ha iniziato a provarle tutte: accorciare il punto e prendere la rete, pazientare da fondo nonostante l’incostanza dei fondamentali, accettare che servizio e risposta semplicemente non giravano. Un processo accompagnato dai consigli di Cahill e, emblematica la frase di quest’ultimo

Perché sì, questo è Jannik. E non sarà certo una brutta giornata a compromettere il suo US Open. Lo abbiamo visto a Wimbledon: dopo lo spavento con Dimitrov e un esito fortunoso, sono arrivate le sue due migliori partite contro Shelton e Djokovic, prima di alzare la coppa in finale contro Alcaraz. Stavolta niente fortuna, Sinner ha ribaltato tutto con le sue forze, chiudendo con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3 e spegnendo sul più bello la fiamma ardente di Shapovalov, che nel finale dal nulla si era ritrovato una chance di contro-break.