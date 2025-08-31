Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner agli ottavi col brivido: decisive due frasi di Vagnozzi

L'azzurro valuta positivamente la propria prestazione: "Sono contento da come mi sono tirato fuori dai guai"
Lorenzo Ercoli
4 min
ROMA - Un ottimo Shapovalov, un Sinner per lunghi tratti irriconoscibile, e così l’incubo ha preso forma per due set e mezzo: eliminazione nella prima settimana e Alcaraz nuovo numero 1 del mondo. Ma il tennis al meglio dei cinque è un altro sport, e lo ha dimostrato ancora una volta. Il canadese, tanto bravo nell’entrare in campo con la leggerezza di chi sa di non valere l’avversario - lui che quando ha avuto da dimostrare ha sempre fallito - si è scomposto proprio sul più bello, dopo aver mancato la chance per volare sul 4-0 nel terzo set. Jannik con umiltà e sacrificio in quel momento ha iniziato a provarle tutte: accorciare il punto e prendere la rete, pazientare da fondo nonostante l’incostanza dei fondamentali, accettare che servizio e risposta semplicemente non giravano. Un processo accompagnato dai consigli di Cahill e Vagnozzi, emblematica la frase di quest’ultimo «Oggi va così», e «Questo sei tu».

Perché sì, questo è Jannik. E non sarà certo una brutta giornata a compromettere il suo US Open. Lo abbiamo visto a Wimbledon: dopo lo spavento con Dimitrov e un esito fortunoso, sono arrivate le sue due migliori partite contro Shelton e Djokovic, prima di alzare la coppa in finale contro Alcaraz. Stavolta niente fortuna, Sinner ha ribaltato tutto con le sue forze, chiudendo con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3 e spegnendo sul più bello la fiamma ardente di Shapovalov, che nel finale dal nulla si era ritrovato una chance di contro-break. 

«Sono contento di come sono riuscito a tirarmi fuori da un match complicato. Lui è partito forte, io sono rimasto mentalmente nella partita, d’altronde in campo alti e bassi sono normali. Nei punti importanti però ho giocato bene, e dal terzo set ho iniziato a rispondere meglio - le parole dell’azzurro dopo 3 ore e 12 minuti di battaglia - ci sono cose per cui sono felice, altre che si possono migliorare. Ora mi preparo per la seconda settimana, perché fisicamente e mentalmente il torneo cambierà. Il team? Mi aiuta sempre tanto. Il loro sostegno, così come quello del pubblico, è fondamentale per me». E se la prestazione complessiva non è stata fenomenale, il giudizio di Jannik racconta bene un aspetto sottovalutato dall’esterno: vincere così non reca necessariamente danni, ma può accendere nuove convinzioni. 

Nel bilancio finale, vanno riconosciuti ovviamente i meriti di Shapovalov, capace di interpretare la sfida con potenza e coraggio, usando servizio e dritto mancino per spingere sul rovescio di Jannik, e rispondendo sorprendentemente bene. Poi qualche demerito del numero 1 del mondo: troppi errori e occasioni mancate, la più lampante la palla del 6-5 nel primo set, poco dopo aver recuperato il break. Poi, ci sono stati momenti di grande qualità. Ed è lì che Sinner ha saputo lottare, trovando le soluzioni per uscire dall’Arthur Ashe con le braccia al cielo. 

Con questo successo, Jannik diventa il quarto giocatore più giovane nell’Era Open a raggiungere almeno 20 vittorie in ogni Slam (22 a Melbourne e Parigi, 20 a Wimbledon e New York). Davanti a lui solo Nadal (23 anni e 5 mesi), Becker e Djokovic, con Federer subito alle spalle. Ma l’altoatesino, lo sappiamo, non si compiace con queste cose. I suoi occhi sono sulla giornata odierna, vigilia cruciale in vista degli ottavi contro il vincente di Tommy Paul e Alexander Bublik. Inizia la seconda settimana: da adesso, certe occasioni è meglio non concederle. 

