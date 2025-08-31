Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cobolli, messaggio social ai tifosi e all'amico Musetti dopo il ritiro agli Us Open

Il tennista romano, infortunatosi durante il derby di terzo turno contro il toscano, si congeda con un post dall'ultimo Slam dell'anno: cos'ha scritto
2 min

NEW YORK (USA) - Emozioni speciali quelle vissute agli Us Open da Flavio Cobolli, nonostante l'amaro epilogo della sua avventura sul cemento newyorkese che si è chiusa con il ritiro per infortunio durante il derby di terzo turno contro il numero 10 del mondo Lorenzo Musetti.

Cobolli, messaggio social a Musetti dopo il ritiro agli Us Open

E a raccontarle, queste emozioni, è stato lo stesso tennista romano (n.26 Atp) attraverso un messaggio pubblicato sui propri profili social: "New York, sei stata speciale. Ora è il momento di guarire, riprendermi e prepararmi per il futuro - ha scritto Cobolli nel post accompagnato da alcune fotodi questi giorni, tra i quali quella del suo abbraccio con Musetti a fine partita -. Grazie al mio amico Lorenzo per aver condiviso il campo. Ci vediamo presto".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

