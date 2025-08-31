Alcaraz, che polemiche in Spagna per la battuta sulla sveglia: "Ma come si permette?"

Alcaraz e la battuta sulla sveglia agli Us Open: polemiche in Spagna

A scatenarla è stata una battuta di Mary Joe Fernandez, scelta dagli organizzatori per intervistare Alcaraz dopo la partita con l'italo-argentino, giocata nella seduta mattutina: "Lei è spagnolo, le è pesato alzarsi presto per giocare la prima partita delle ore 11:30?" ha chiesto a 'Carlitos' l'ex tennista statunitense, oggi 54enne, suscitando l'irritazione dei tifosi iberici sui social ("Ma come si permette?"). Una domanda che non ha però scalfito il self-control del 22enne murciano, che educatamente ha risposto: " Non sono una persona a cui piace alzarsi presto. È difficile ma è stata una delle cose belle di oggi: mi sono svegliato presto, mi sono riscaldato e ho giocato bene. È molto simile all'essere un ragazzo spagnolo".