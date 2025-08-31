Alcaraz, che polemiche in Spagna per la battuta sulla sveglia: "Ma come si permette?"

NEW YORK (USA) - In attesa della sfida contro il francese Arthur Rinderknech (n.82 Atp) che attende Carlos Alcaraz negli ottavi di finale degli Us Open, in Spagna e sui social monta la polemica per un episodio che ha visto protagonista il numero 2 del mondo al termine della sfida di terzo turno vinta sul cemento dello Slam newyorkese contro l'azzurro Luciano Darderi.
Alcaraz e la battuta sulla sveglia agli Us Open: polemiche in Spagna
A scatenarla è stata una battuta di Mary Joe Fernandez, scelta dagli organizzatori per intervistare Alcaraz dopo la partita con l'italo-argentino, giocata nella seduta mattutina: "Lei è spagnolo, le è pesato alzarsi presto per giocare la prima partita delle ore 11:30?" ha chiesto a 'Carlitos' l'ex tennista statunitense, oggi 54enne, suscitando l'irritazione dei tifosi iberici sui social ("Ma come si permette?"). Una domanda che non ha però scalfito il self-control del 22enne murciano, che educatamente ha risposto: "Non sono una persona a cui piace alzarsi presto. È difficile ma è stata una delle cose belle di oggi: mi sono svegliato presto, mi sono riscaldato e ho giocato bene. È molto simile all'essere un ragazzo spagnolo".