US Open, Djokovic annienta Struff e vola ai quarti: stabilito un nuovo record

Ci sono voluti gli ottavi di finale dello US Open per vedere finalmente il miglior Novak Djokovic . Dopo aver vinto ma senza convincere nei primi tre match a New York, sotto le luci dell'Arthur Ashe Stadium il serbo ha liquidato in tre rapidi set Jan-Lennard Struff . 6-3 6-3 6-2 il punteggio con cui ha battuto il tedesco in meno di due ore di gioco, risparmiando così energie preziose in vista dei turni successivi. Non ci sono dubbi che quella vista sia stata la miglior versione di Nole di tutto il torneo, così come non sorprende che sarà proprio Djokovic a partire favorito nel quarto di finale contro Taylor Fritz , ultima speranza a stelle e strisce nel torneo maschile. Il serbo ha undici anni in più del suo avversario, ma ha anche 24 Slam in più e conduce 10-0 nei precedenti . In palio una probabile semifinale contro Alcaraz e, per Djokovic, anche svariati record. Uno lo ha già stabilito grazie al successo contro Struff.

Djokovic fa meglio di Federer

In virtù della vittoria ai danni di Struff, Novak Djokovic ha battuto un record. È diventato il tennista capace di raggiungere più volte i quarti di finale in tutti e 4 gli Slam nella stessa stagione. C'è riuscito in ben nove occasioni: dal 2010 al 2015, poi nel 2021, nel 2023 e ora anche nel 2025. Così facendo ha staccato Roger Federer, fermo a quota 8 (dal 2005 al 2012). E non è tutto perché Djokovic è diventato anche il tennista più anziano dell'Era Open a centrare questo poker (quarti nei 4 Slam in una singola stagione). Per il serbo si tratta inoltre della quattordicesima volta ai quarti dello US Open e del 64° quarto di finale in carriera a livello Slam. C'è infine un ultimo dato clamoroso: questi 64 quarti sono arrivati su un totale di 80 Major a cui Djokovic ha preso parte in carriera (80%). Ergo, Nole è approdato almeno ai quarti di finale quattro volte ogni cinque Slam giocati.