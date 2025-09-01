Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

US Open, Djokovic annienta Struff e vola ai quarti: stabilito un nuovo record

Tutto facile per il tennista serbo, vittorioso in tre set sull'Arthur Ashe: il successo gli ha permesso di staccare Roger Federer in una speciale classifica
2 min

Ci sono voluti gli ottavi di finale dello US Open per vedere finalmente il miglior Novak Djokovic. Dopo aver vinto ma senza convincere nei primi tre match a New York, sotto le luci dell'Arthur Ashe Stadium il serbo ha liquidato in tre rapidi set Jan-Lennard Struff. 6-3 6-3 6-2 il punteggio con cui ha battuto il tedesco in meno di due ore di gioco, risparmiando così energie preziose in vista dei turni successivi. Non ci sono dubbi che quella vista sia stata la miglior versione di Nole di tutto il torneo, così come non sorprende che sarà proprio Djokovic a partire favorito nel quarto di finale contro Taylor Fritz, ultima speranza a stelle e strisce nel torneo maschile. Il serbo ha undici anni in più del suo avversario, ma ha anche 24 Slam in più e conduce 10-0 nei precedenti. In palio una probabile semifinale contro Alcaraz e, per Djokovic, anche svariati record. Uno lo ha già stabilito grazie al successo contro Struff.

Djokovic fa meglio di Federer

In virtù della vittoria ai danni di Struff, Novak Djokovic ha battuto un record. È diventato il tennista capace di raggiungere più volte i quarti di finale in tutti e 4 gli Slam nella stessa stagione. C'è riuscito in ben nove occasioni: dal 2010 al 2015, poi nel 2021, nel 2023 e ora anche nel 2025. Così facendo ha staccato Roger Federer, fermo a quota 8 (dal 2005 al 2012). E non è tutto perché Djokovic è diventato anche il tennista più anziano dell'Era Open a centrare questo poker (quarti nei 4 Slam in una singola stagione). Per il serbo si tratta inoltre della quattordicesima volta ai quarti dello US Open e del 64° quarto di finale in carriera a livello Slam. C'è infine un ultimo dato clamoroso: questi 64 quarti sono arrivati su un totale di 80 Major a cui Djokovic ha preso parte in carriera (80%). Ergo, Nole è approdato almeno ai quarti di finale quattro volte ogni cinque Slam giocati.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Panatta e la frase su SinnerFavino e la battuta su Sinner a Venezia