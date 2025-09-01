Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Djokovic e la vittoria dal retrogusto amaro, perde il compleanno della figlia Tara: “Non era contenta, però…”

Nole torna a parlare in conferenza stampa e il pensiero va anche alla sua famiglia: i dettagli
13 min

Bilanciare una carriera professionale con la vita familiare è una sfida complessa, quasi impossibile. Spesso si è costretti a stare lontano dai propri affetti e non sempre si può partecipare ai momenti più significativi. È quello che sta vivendo sulla sua pelle Djokovic, che con il successo contro Jan-Lennard Struff si è assicurato il pass per i quarti di finale degli US Open, prolungando la sua avventura a New York. Il tennista serbo è totalmente focalizzato sulla conquista del suo 25° titolo Slam, ma questo impegno lo porterà a "perdere" il compleanno della figlia Tara.

Il pensiero di Djokovic per la figlia Tara 

Djokovic ne ha parlato apertamente in conferenza stampa: “Questo è, avevamo previsto che sarebbe potuto accadere. Tara non era molto contento della mia assenza alla festa di compleanno, ma proverò a vincere”. Negli ultimi tempi, Djokovic ha notevolmente ridotto la sua partecipazione ai tornei per dedicare più spazio alla famiglia e trascorrere momenti preziosi con i suoi figli. “Spero che la vittoria possa renderla felice. Però sì, la presenza o l’assenza di papà fa una grande differenza lo so. Quest’anno però va così”.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Djokovic annienta StruffSinner-Bublik, gli ottavi