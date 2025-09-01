Djokovic e la vittoria dal retrogusto amaro, perde il compleanno della figlia Tara: “Non era contenta, però…”

Bilanciare una carriera professionale con la vita familiare è una sfida complessa, quasi impossibile. Spesso si è costretti a stare lontano dai propri affetti e non sempre si può partecipare ai momenti più significativi. È quello che sta vivendo sulla sua pelle Djokovic, che con il successo contro Jan-Lennard Struff si è assicurato il pass per i quarti di finale degli US Open, prolungando la sua avventura a New York. Il tennista serbo è totalmente focalizzato sulla conquista del suo 25° titolo Slam, ma questo impegno lo porterà a "perdere" il compleanno della figlia Tara.
Il pensiero di Djokovic per la figlia Tara
Djokovic ne ha parlato apertamente in conferenza stampa: “Questo è, avevamo previsto che sarebbe potuto accadere. Tara non era molto contento della mia assenza alla festa di compleanno, ma proverò a vincere”. Negli ultimi tempi, Djokovic ha notevolmente ridotto la sua partecipazione ai tornei per dedicare più spazio alla famiglia e trascorrere momenti preziosi con i suoi figli. “Spero che la vittoria possa renderla felice. Però sì, la presenza o l’assenza di papà fa una grande differenza lo so. Quest’anno però va così”.