Djokovic e la vittoria dal retrogusto amaro, perde il compleanno della figlia Tara: “Non era contenta, però…”

Bilanciare una carriera professionale con la vita familiare è una sfida complessa, quasi impossibile. Spesso si è costretti a stare lontano dai propri affetti e non sempre si può partecipare ai momenti più significativi. È quello che sta vivendo sulla sua pelle Djokovic, che con il successo contro Jan-Lennard Struff si è assicurato il pass per i quarti di finale degli US Open, prolungando la sua avventura a New York. Il tennista serbo è totalmente focalizzato sulla conquista del suo 25° titolo Slam, ma questo impegno lo porterà a "perdere" il compleanno della figlia Tara.