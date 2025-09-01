Musetti diretta Us Open: segui il match contro Munar agli ottavi. Tennis oggi LIVE

Continua il sogno di Lorenzo Musetti agli Us Open dove il 23enne toscano (arrivato a New York da n.10 Atp), contro lo spagnolo Jaume Munar (n.44 Atp), va a caccia del pass per un possibile quarto di finale contro l'altro azzurro Jannik Sinner (numero uno del mondo, impegnato invece contro il kazako Alexander Bublik in un altro dei match degli ottavi dell'ultimo Slam della stagione). Segui in diretta la partita in programma oggi (1 settembre) a 'Flushing Meadows' sul cemento del 'Louis Armstrong Stadium': aggiornamenti in tempo reale.
20:19
Lorenzo insegue il sogno delle Atp Finals di Torino: la situazione
Se Jannik Sinner ha già messo in cassaforte la qualificazione alle Atp Finals 2025 in programma a Torino (9-16 novembre), il pass è un sogno da inseguire per Lorenzo Musetti (n.10 Atp). L'accesso è riservato ai primi otto della classifica 'Race' (che conta solo i risultati di quest'anno) e il 23enne toscano è al momento nono con 2.870 punti, dietro al britannico Jack Draper (ottavo con 2.990 punti ma ritiratosi per infortunio agli Us Open) e all'australiano Alex De Minaur (settimo con 3.145 punti dopo aver battuto lo svizzero Riedi ed essere approdato così ai quarti dell'ultimo Slam della stagione).
20:10
Come Munar è arrivato agli ottavi degli Us Open
Il 28enne Jaume Munar (n.44 Atp) è approdato agli ottavi di finale degli Us Open superando nell'ordine il 'lucky loser' portoghese Jaime Faria (n.117 Atp) in quattro set e poi in tre set il canadese Gabriel Diallo (n.33 Atp) e poi il belga Zizou Bergs (n.48 Atp).
20:04
Us Open, il percorso di Musetti fino agli ottavi
Lorenzo Musetti (n.10 Atp) si è qualificato agli ottavi di finale degli Us Open 2025 superando in rimonta al quarto set (6-7, 6-3, 6-4, 6-4) il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.37 Atp) nel match d'esordio, sconfiggendo poi in tre set (6-4, 6-0, 6-2) al secondo turno il belga David Goffin (n.80 Atp) e approfittando infine del ritiro di Flavio Cobolli (n.26 Atp) nel terzo set del derby di terzo turno, quando il toscano era comunque avanti (6-3, 6-2, 2-0).
19:58
Panatta e il possibile derby Sinner-Musetti: "Secondo me..."
19:51
Il bilancio dei precedenti tra l'azzurro e lo spagnolo
Quello odierno negli ottavi degli Us Open sarà il quarto confronto nel circuito tra il 23enne Lorenzo Musetti (n.10 Atp) e il 28enne Jaume Munar (n.44 Atp). Il bilancio dei precedenti pende dalla parte dello spagnolo, avanti 2-1: per lui un successo in due set (6-4, 6-4) nel 2023 agli ottavi del torneo di Santiago del Cile (Atp 250, terra rossa) e una vittoria in tre set (2-6, 7-6, 7-5) quest'anno sul cemento dell'Atp 250 di Hong Kong. Per l'azzurro invece affermazione netta (6-4, 6-3, 6-1) nel secondo turno di Wimbledon 2023, unico precedente sulla distanza dei cinque set.
19:42
Musetti-Munar: dove vederla in tv e in streaming
