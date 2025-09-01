Musetti diretta Us Open: segui il match contro Munar agli ottavi. Tennis oggi LIVE

20:19

Lorenzo insegue il sogno delle Atp Finals di Torino: la situazione

Se Jannik Sinner ha già messo in cassaforte la qualificazione alle Atp Finals 2025 in programma a Torino (9-16 novembre), il pass è un sogno da inseguire per Lorenzo Musetti (n.10 Atp). L'accesso è riservato ai primi otto della classifica 'Race' (che conta solo i risultati di quest'anno) e il 23enne toscano è al momento nono con 2.870 punti, dietro al britannico Jack Draper (ottavo con 2.990 punti ma ritiratosi per infortunio agli Us Open) e all'australiano Alex De Minaur (settimo con 3.145 punti dopo aver battuto lo svizzero Riedi ed essere approdato così ai quarti dell'ultimo Slam della stagione).

20:10

Come Munar è arrivato agli ottavi degli Us Open

Il 28enne Jaume Munar (n.44 Atp) è approdato agli ottavi di finale degli Us Open superando nell'ordine il 'lucky loser' portoghese Jaime Faria (n.117 Atp) in quattro set e poi in tre set il canadese Gabriel Diallo (n.33 Atp) e poi il belga Zizou Bergs (n.48 Atp).

20:04

Us Open, il percorso di Musetti fino agli ottavi

Lorenzo Musetti (n.10 Atp) si è qualificato agli ottavi di finale degli Us Open 2025 superando in rimonta al quarto set (6-7, 6-3, 6-4, 6-4) il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.37 Atp) nel match d'esordio, sconfiggendo poi in tre set (6-4, 6-0, 6-2) al secondo turno il belga David Goffin (n.80 Atp) e approfittando infine del ritiro di Flavio Cobolli (n.26 Atp) nel terzo set del derby di terzo turno, quando il toscano era comunque avanti (6-3, 6-2, 2-0).

19:58

Panatta e il possibile derby Sinner-Musetti: "Secondo me..."

19:51

Il bilancio dei precedenti tra l'azzurro e lo spagnolo

Quello odierno negli ottavi degli Us Open sarà il quarto confronto nel circuito tra il 23enne Lorenzo Musetti (n.10 Atp) e il 28enne Jaume Munar (n.44 Atp). Il bilancio dei precedenti pende dalla parte dello spagnolo, avanti 2-1: per lui un successo in due set (6-4, 6-4) nel 2023 agli ottavi del torneo di Santiago del Cile (Atp 250, terra rossa) e una vittoria in tre set (2-6, 7-6, 7-5) quest'anno sul cemento dell'Atp 250 di Hong Kong. Per l'azzurro invece affermazione netta (6-4, 6-3, 6-1) nel secondo turno di Wimbledon 2023, unico precedente sulla distanza dei cinque set.

19:42

Musetti-Munar: dove vederla in tv e in streaming

