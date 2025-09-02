Sinner-Musetti, quarti US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un set perso da Sinner , un set perso da Musetti : col senno di poi, si può affermare che il derby azzurro nei quarti di finale dello US Open non sia mai stato in discussione. Tutto facile per Jannik e Lorenzo, che si sono guadagnati con autorevolezza un posto tra i migliori 8 a Flushing Meadows e si affronteranno per la prima volta in carriera in uno Slam. La versione di Sinner vista contro Bublik fa paura e le 25 vittorie consecutive ottenute nei Major sul cemento sono un biglietto da visita niente male. Tuttavia anche Musetti arriva all'appuntamento in grande fiducia, cosa per niente scontata considerando che da Wimbledon in poi faticava banalmente a vincere match, e i soli quattro game lasciati a Munar sono stati una bella iniezione di fiducia. Chi vince troverà in semifinale il vincente del match De Minaur-Auger Aliassime .

Sinner-Musetti, quando si gioca il match

Il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti andrà in scena mercoledì 3 settembre sull'Arthur Ashe Stadium con orario ancora da definire. È molto probabile che l'incontro venga programmato in sessione serale.

Sinner-Musetti, i precedenti

Sono due i confronti diretti a livello ATP tra Jannik e Lorenzo. Li ha vinti entrambi il numero uno al mondo: nel 2021 sul veloce indoor di Anversa (7-5 6-2) e nel 2022 sulla terra battuta di Montecarlo (doppio 6-2). I due avrebbero dovuto affrontarsi anche nel 2023 a Barcellona, tuttavia Sinner si ritirò prima di scendere in campo.

Dove vedere l'incontro in diretta tv

Tutte gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940

VINCITORE - €4.293.880