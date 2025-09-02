Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Contattaci
US Open, un Sinner spietato travolge Bublik: nei quarti sarà derby con Musetti

Le difficoltà contro Shapovalov sono un lontano ricordo: Jannik liquida in tre rapidi set il kazako e prosegue la difesa del titolo
2 min

Che Alexander Bublik avesse poche chance di impensierire Jannik Sinner al meglio dei cinque set era appurato. Ma che l'azzurro trionfasse con un triplo 6-1 in appena un'ora e 21 minuti andava oltre ogni più rosea aspettativa per i tifosi italiani. L'ottavo di finale dello US Open ha assomigliato molto di più al confronto del Roland Garros (vinto da Sinner 6-1 7-5 6-0) che non a quello di Halle (in cui Bublik aveva firmato la sorpresa). Al di là dei demeriti del kazako, incappato in una serata no - specialmente al servizio -, è il numero uno al mondo che merita applausi per una prestazione straripante. Per lui si tratta del terzo quarto di finale allo US Open e dell'ottavo quarto di finale consecutivo a livello Slam. Il suo prossimo avversario sarà il connazionale Lorenzo Musetti, anche lui reduce da un successo netto contro Jaume Munar. L'Italia è dunque certa di avere un giocatore in semifinale a New York.

Il racconto della sfida

Pronti, partenza, via e break Sinner, capace di riuscire in ciò che non avevano fatto i precedenti avversari di Bublik nell'arco di 55 game in risposta: strappargli la battuta. Jannik si è ripetuto nel terzo gioco e ha subito messo in discesa il set, incamerandolo poi per 6-1. Il kazako ha provato a reagire, tuttavia ha commesso tanti doppi falli e non è riuscito ad andare a segno con un'arma importante come la palla corta. L'azzurro ha quindi fatto suo anche il secondo parziale con lo stesso punteggio. E visto che non c'è due senza tre, pure il terzo set è finito nelle mani di Sinner con lo score di 6-1. Nulla di diverso da segnalare rispetto a quanto visto in precedenza: Jannik semplicemente troppo superiore e bravo a non concedersi neppure il più piccolo calo di concentrazione. Risolto a pieni voti il cubo di Bublik: ora c'è il test Musetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

