Bublik, la frase sussurrata a rete a Sinner: "Sei così bravo, ma..."

Un triplo 6-1 per chiudere i giochi in un'ora e 21 minuti. Così Sinner ha liquidato l'unico avversario in grado di batterlo oltre ad Alcaraz nel 2025. Una sconfitta così pesante non se l'aspettava nemmeno Bublik, che poi ha rete ha sussurrato a Sinner: "Sei così bravo, è pazzesco. Ma io non sono così scarso". Sugli spalti a seguire l'incontro anche Anna Wintour e gli attori Rami Malek e Alec Baldwin.