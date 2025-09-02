Bublik, la frase sussurrata a rete a Sinner: "Sei così bravo, ma..."

Un triplo 6-1 per chiudere i giochi in un'ora e 21 minuti. Così Sinner ha liquidato l'unico avversario in grado di batterlo oltre ad Alcaraz nel 2025. Una sconfitta così pesante non se l'aspettava nemmeno Bublik, che poi ha rete ha sussurrato a Sinner: "Sei così bravo, è pazzesco. Ma io non sono così scarso". Sugli spalti a seguire l'incontro anche Anna Wintour e gli attori Rami Malek e Alec Baldwin.
Adesso Sinner-Musetti ai quarti
Dopo la partita sofferta con Shapovalov, in cui Sinner ha concesso il primo set, nella notte italiana a Flashing Meadows è stata un'altra storia. Ai quarti di finale degli Us Open ci sarà il derby Sinner-Musetti. Anche il tennista carrarino ha liquidato l'avversario Munar in tre set, dominando.
