Bublik, la frase sussurrata a rete a Sinner: "Sei così bravo, ma..."

Il kazako dopo il pesante ko in un'ora e 21 minuti si è rivolto così al numero uno al mondo. Leggi i dettagli
1 min

Un triplo 6-1 per chiudere i giochi in un'ora e 21 minuti. Così Sinner ha liquidato l'unico avversario in grado di batterlo oltre ad Alcaraz nel 2025. Una sconfitta così pesante non se l'aspettava nemmeno Bublik, che poi ha rete ha sussurrato a Sinner: "Sei così bravo, è pazzesco. Ma io non sono così scarso". Sugli spalti a seguire l'incontro anche Anna Wintour e gli attori Rami Malek e Alec Baldwin.

Adesso Sinner-Musetti ai quarti

Dopo la partita sofferta con Shapovalov, in cui Sinner ha concesso il primo set, nella notte italiana a Flashing Meadows è stata un'altra storia. Ai quarti di finale degli Us Open ci sarà il derby Sinner-Musetti. Anche il tennista carrarino ha liquidato l'avversario Munar in tre set, dominando. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

