Bublik, l'emblematico post sui social dopo il ko con Sinner: solo due lettere, cosa significa

Il kazako ha commentato così la pesante sconfitta subita dal numero uno al mondo agli ottavi di finale degli Us Open. Leggi i dettagli
Valerio Minutiello
2 min

L'ha presa bene Bublik. Dopo il pesante ko con Sinner lo ha abbracciato a rete e gli ha detto: "Sei così bravo, ma io non sono cosi f... scarso". Poi sui social ha scritto un post emblematico. Due sole lettere: AI. Il messaggio è chiaro: Jannik è stato talmente perfetto in campo da non sembrare umano. L'intelligenza artificiale applicata al tennis. Contro Shapovalov Sinner aveva mostrato qualche incertezza e niente lasciava presagire a una vittoria così netta contro un avversario insidioso: l'unico capace di batterlo insieme ad Alcaraz nel 2025. 

I numeri del kazako: era in un momento top

Il kazako poi veniva da un momento di forma strepitoso: 11 vittorie consecutive e agli Us Open zero break subiti in 55 turni di battuta e 12 palle break annullate. Con Sinner non è stato così efficace al servizio e il break è arrivato subito. Forse questo ha dato un'iniezione di fiducia e una marcia in più a Sinner che poi ha dominato senza la minima esitazione. Ad aiutarlo anche l'orario serale, sicuramente meno caldo sul campo Arthur Ashe a Flashing Meadows. Sinner prosegue così la sua marcia verso la difesa del titolo e anche della vetta del ranking. Per non farsi scavalcare da Alcaraz dovrà fare meglio di lui. Per ora sono arrivati entrambi ai quarti, e anche Carlos sta facendo vedere di essere in gran forma. Lo spagnolo affronterà Lehecka, mentre Sinner sfiderà Musetti nel derby: ci sarà almeno un italiano in semifinale agli Us Open. 

