Sinner sembrava Harry Potter a Bublik: la frase detta al team durante il match

Sinner sembrava Harry Potter, almeno a Bublik. Il kazako non è riuscito a contrastarlo, lo vedeva da tutte le parti, è stato surclassato. Non sapeva cosa fare per metterlo in difficoltà, però com'è nel suo stile è riuscito a scherzarci su e prenderla con ironia: "Ogni volta che colpisco una palla, Ron Weasley è già lì. Qualcuno controlli la sua bacchetta", ha detto con un sorriso rivolto al suo team. Ron Weasley è proprio il protagonista di Harry Potter.