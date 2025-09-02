Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner sembrava Harry Potter a Bublik: la frase detta al team durante il match

Il kazako non è riuscito mai a contrastare Jannik, e l'ha presa con filosofia. Leggi i dettagli
Sinner sembrava Harry Potter a Bublik: la frase detta al team durante il match
1 min

Sinner sembrava Harry Potter, almeno a Bublik. Il kazako non è riuscito a contrastarlo, lo vedeva da tutte le parti, è stato surclassato. Non sapeva cosa fare per metterlo in difficoltà, però com'è nel suo stile è riuscito a scherzarci su e prenderla con ironia: "Ogni volta che colpisco una palla, Ron Weasley è già lì. Qualcuno controlli la sua bacchetta", ha detto con un sorriso rivolto al suo team. Ron Weasley è proprio il protagonista di Harry Potter.

 

 

Prima del match un Sinner sereno e tranquillo ha scambiato anche qualche parola con Anna Wintour e Rami Malek, che poi hanno assistito al match dalla tribuna.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Bublik, l'emblematico post sui socialBublik, la frase sussurrata a rete a Sinner