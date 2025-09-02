Sinner-Musetti, perché il derby agli US Open è storico: i motivi per non perderlo

Lorenzo il Magnifico contro Jannik l’ alieno . Il derby azzurro ai quarti di finale degli Us Open è davvero tanta roba. Entrambi ci arrivano al top: hanno vinto agli ottavi dominando in tre set. Il toscano ha concesso solo quattro game all’avversario, il numero uno al mondo tre. 6-3 6-0 6-1 il punteggio con cui Musetti ha liquidato uno spaesato Munar sul campo Louis Armstrong a Flushing Meadows . È bastata poco più di un’ora e mezza a Lorenzo per liquidare lo spagnolo, che nel secondo set ha ottenuto la miseria di cinque punti. Il toscano diventa il terzo tennista nato dopo il 2000, insieme a Sinner e Alcaraz, ad aver raggiunto almeno un quarto Slam su tutte le superfici, per lui è la prima volta agli Us Open. Il momento difficile vissuto prima dello Slam americano ormai è alle spalle: “L’ultimo mese è stato terribile - le sue parole - ero triste per il mio tennis e per aver perso tre match in cui avevo avuto chance. Ma nel tennis bisogna sempre farsi trovare pronti: sono orgoglioso di me e del mio team”. Virtualmente numero nove al mondo, Musetti ora sfida il suo compagno di squadra in Coppa Davis e amico Jannik Sinner, che deve difendere lo scettro di numero uno dall’assalto di Alcaraz.

Sinner e Musetti, una sfida pazzesca

Se Musetti è stato in campo un’ora e mezza, Sinner ci ha messo solo un’ora e 21 minuti a completare il lavoro con Bublik. Una prestazione ai limiti della perfezione che forse ha stupito anche Cahill e Vagnozzi. Abbiamo visto Bublik esultare per un punto sul 40-0. Eppure il kazako veniva da un momento d’oro, e agli Us Open non aveva concesso nemmeno un break fino a quel momento. Sinner sul cemento non perde da 25 partite, l’ultima sconfitta risale al 2023 in Australia. Inoltre ha centrato la 24esima vittoria stagionale nei major: è il più giovane a vincere così tanti match in una stagione negli slam da Rafael Nadal, che ne conquistò 24 a 22 anni nel 2008. "La pressione c'è sempre, ormai da tempo – ha detto l’altoatesino - . Quando giochi contro un altro italiano i match sono sempre un po' diversi, Lorenzo è un giocatore davvero straordinario e molto talentuoso. Ha avuto qualche difficoltà durante la stagione, ma ora si trova in una forma strepitosa. Mi piacciono queste sfide ed è fantastico per il tennis italiano che ci sia un italiano sicuro in semifinale di uno Slam. Ora sembra normale, ma non lo è: è difficilissimo arrivare fin qui. L'occasione e l'attenzione crescono, tutto cambia: vedremo come andrà, ma sono pronto alla sfida”. Sarà un derby storico per i colori azzurri, mai due azzurri si erano incontrati così avanti in un Major. Per il match di domani (in chiaro su SuperTennis e su Sky Sport), milioni di italiani saranno incollati alla tv. Sulla carta ovviamente il favorito è Sinner, ma la storia è tutta da scrivere. Jannik è avanti 2-0 nei precedenti: nel 2021 sul veloce indoor di Anversa (7-5 6-2) e nel 2022 sulla terra battuta di Montecarlo (doppio 6-2). Comunque vada, sarà un derby pazzesco.