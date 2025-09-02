La stampa francese si inchina a Sinner: "Contro Bublik una partita trappola? La verità è che..."

PARIGI (Francia) - Anche i giornali transalpini si rassegnano allo strapotere di Jannik Sinner . L’ennesima prestazione agli US Open contro il kazako Alexander Bublik non è passata inosservata: punteggio finale 6-1, 6-1, 6-1. Percentuali bulgare per il tennista italiano di San Candido: 81% ottenuti con la prima palla di servizio, 45 punti vinti in risposta . In pratica, una macchina da guerra.

L’Equipe esalta Sinner

All’’indomani del successo contro Bublik, anche l’Equipe esalta le qualità di Jannik Sinner. “Doveva essere un test, una partita trappola - scrive il quotidiano sportivo francese - ma è stata una correzione: nella notte tra lunedì e martedì negli ottavi di finale degli US Open Jannik Sinner ha distrutto Alexander Bublik come un puzzle”. Ora, nei quarti di finale dello Slam americano, l’azzurro dovrà disputare un derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti in una sfida a tinte tricolori.