Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La stampa francese si inchina a Sinner: "Contro Bublik una partita trappola? La verità è che..."

All'indomani dello strepitoso successo contro il kazako, anche l'Equipe esalta le straordinarie qualità del tennista italiano, ora chiamato al derby con Musetti
La stampa francese si inchina a Sinner: "Contro Bublik una partita trappola? La verità è che..."© EPA
1 min

PARIGI (Francia) - Anche i giornali transalpini si rassegnano allo strapotere di Jannik Sinner. L’ennesima prestazione agli US Open contro il kazako Alexander Bublik non è passata inosservata: punteggio finale 6-1, 6-1, 6-1. Percentuali bulgare per il tennista italiano di San Candido: 81% ottenuti con la prima palla di servizio, 45 punti vinti in risposta. In pratica, una macchina da guerra. 

L’Equipe esalta Sinner

All’’indomani del successo contro Bublik, anche l’Equipe esalta le qualità di Jannik Sinner. “Doveva essere un test, una partita trappola - scrive il quotidiano sportivo francese - ma è stata una correzione: nella notte tra lunedì e martedì negli ottavi di finale degli US Open Jannik Sinner ha distrutto Alexander Bublik come un puzzle”. Ora, nei quarti di finale dello Slam americano, l’azzurro dovrà disputare un derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti in una sfida a tinte tricolori.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Bublik, l'emblematico post sui socialSinner-Musetti, dove vederla in tv