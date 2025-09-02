Panatta asfalta Bublik: "Sinner lo ha preso a sganassoni. Ma puoi battere da sotto la seconda? Fenomeno...". Poi parla di Musetti 

"Di cosa vogliamo parlare? Non c'è nulla da dire, sono state due partite senza storia". Parole e musica di Adriano Panatta, l'ex icona del tennis italiano e oggi protagonista insieme al compagno di doppio Paolo Bertolucci del seguitissimo podcast "La telefonata". I due hanno commentato i facili successi di Musetti e Sinner rispettivamente contro Munar e Bublik. Due vittorie schiaccianti che hanno fatto sorridere i due opinionisti: "Lorenzo è stato talmente superiore in tutto che non ha mai rischiato contro un avversario che non so nemmeno chi sia, sinceramente", ha proseguito Panatta. "E poi c'è stato quell’altro fenomeno, Bublik, che fa tanto lo spiritoso. Beh, c'ha avuto proprio poco da ridere perché ha preso una sveglia epocale. Jannik lo ha preso proprio a sganassoni. Sinner ha dato una bella lezione di tennis ad uno che addirittura batte da sotto sulla seconda palla, una cosa che mi ha fatto proprio ridere. È stata una partita assolutamente senza storia, l'uzbeko è stato impotente. Ho visto Sinner bello centrato e bello carico, non c’è stata proprio partita. Questo ti fa capire la differenza tra un match al meglio dei tre set sull’erba ad Halle e uno al meglio dei cinque sul cemento di Flashing Meadows".