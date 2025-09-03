Jasmine Paolini in semifinale con Errani a New York, la gag su Sinner e Musetti fa ridere tutti: "Speriamo..."

Sara Errani e Jasmine Paolini centrano l'obiettivo semifinali del doppio agli Us Open, in corso sul cemento di Flushing Meadows. La coppia azzurra, seconde favorite del seeding, ha battuto quella formata dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs in due set per 6-1, 7-6(5). Ora in semifinale la sfida contro la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe per conquistare la finale e avvicinarsi all'obiettivo del secondo Slam in coppia, dopo il trionfo al Roland Garros.
Errani e Paolini centrano la semifinale agli Us Open
“Tifo davvero super oggi. Match molto difficile, soprattutto nel secondo set - le parole di Jasmine Paolini -. Loro hanno giocato bene ed a rete sono fortissime. Ci avevamo perso pure male ad Indian Wells, questa invece è stata una partita equilibrata. Ma è bellissimo per me essere per la prima volta in semifinale qui”. Sara Errani si è fatta nuovamente valere giocando a rete: "Io non ho la potenza di Jasmine e devo trovare il modo per compensare”.
Errani e Paolini sul derby azzurro Sinner-Musetti
Ora l'attenzione dei tifosi italiani si sposta sul derby azzurro tra Sinner e Musetti, commentato anche dalle due azzurre: "Sono due giocatori incredibili, due persone pazzesche. Penso sarà un bel match che tutta l'Italia e noi per prime vogliamo vedere: speriamo di non giocare lo stesso orario", le parole di Sara Errani. Gli fa eco Jasmine Paolini: "Un match pazzesco ai quarti di uno Slam. Sembra quasi normale ma non lo è: mi aspetto una partita molto divertente e interessante. Come ha detto Sara speriamo di non giocare nello stesso orario".