Jasmine Paolini in semifinale con Errani a New York, la gag su Sinner e Musetti fa ridere tutti: "Speriamo..."

Sara Errani e Jasmine Paolini centrano l'obiettivo semifinali del doppio agli Us Open , in corso sul cemento di Flushing Meadows. La coppia azzurra, seconde favorite del seeding, ha battuto quella formata dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs in due set per 6-1, 7-6(5). Ora in semifinale la sfida contro la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe per conquistare la finale e avvicinarsi all'obiettivo del secondo Slam in coppia, dopo il trionfo al Roland Garros.

Errani e Paolini centrano la semifinale agli Us Open

“Tifo davvero super oggi. Match molto difficile, soprattutto nel secondo set - le parole di Jasmine Paolini -. Loro hanno giocato bene ed a rete sono fortissime. Ci avevamo perso pure male ad Indian Wells, questa invece è stata una partita equilibrata. Ma è bellissimo per me essere per la prima volta in semifinale qui”. Sara Errani si è fatta nuovamente valere giocando a rete: "Io non ho la potenza di Jasmine e devo trovare il modo per compensare”.

Errani e Paolini sul derby azzurro Sinner-Musetti

Ora l'attenzione dei tifosi italiani si sposta sul derby azzurro tra Sinner e Musetti, commentato anche dalle due azzurre: "Sono due giocatori incredibili, due persone pazzesche. Penso sarà un bel match che tutta l'Italia e noi per prime vogliamo vedere: speriamo di non giocare lo stesso orario", le parole di Sara Errani. Gli fa eco Jasmine Paolini: "Un match pazzesco ai quarti di uno Slam. Sembra quasi normale ma non lo è: mi aspetto una partita molto divertente e interessante. Come ha detto Sara speriamo di non giocare nello stesso orario".