Sinner-Musetti, diretta Us Open: quarti di finale, segui la sfida LIVE

I due migliori tennisti italiani si sfidano in un derby azzurro storico: non era mai successo ai quarti di uno slam. Chi vince sfida in semifinale Auger-Aliassime
Sinner-Musetti, diretta Us Open: quarti di finale, segui la sfida LIVE
Sinner contro Musetti: il derby dei sogni. Ai quarti di finale di uno slam mai si erano sfidati due tennisti azzurri. In Italia in tantissimi seguiranno la sfida incollati alla tv, anche se è notte fonda. All'Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows va in scena una sfida storica. Seguila in tempo reale con noi. 

2:55

A che ora inizia la sfida Sinner-Musetti

La sfida iniziera al termine di quella femminile tra Muchova e Osaka, al momento sono sul punteggio di 4-6 5-4

02:42

Chi vince sfida Auger-Aliassime in semifinale

Chi vince questa sera sfidera Auger-Aliassime che ai quarti ha battuto De Minaur. L'altra semifinale degli Us Open è quella tra Djokovic e Alcaraz.

02:41

Sinner-Musetti, i precedenti

Ci son due precedenti tra Sinner e Musetti, entrambi a favore di Jannik. Nel 2021 sul veloce indoor di Anversa (7-5 6-2) e nel 2022 sulla terra battuta di Montecarlo (doppio 6-2). I due avrebbero dovuto affrontarsi anche nel 2023 a Barcellona, tuttavia Sinner si ritirò prima di scendere in campo.

Flushing Meadows - New York

