Musetti e la frase su Sinner: "Mi ha impressionato, è sempre uscito da campione..."

Lorenzo Musetti si inchina a Jannik Sinner: il tennista toscano riconosce la superiorità del numero uno al mondo e non ha tanti rimpianti per la sconfitta ai quarti di finale degli Us Open: "Sicuramente stasera Jannik ha vinto sotto tutti gli aspetti - dice in conferenza stampa - quello che mi ero prefissato era cercare di variare il gioco, dargli fastidio, però non avevo mai giocato di notte, stasera anche per merito di Jannik non sono mai riuscito a trovare una quadra di gioco che gli potesse dare fastidio. L'ho fatto sempre giocare bene, volevo sporcare il suo gioco ma non ci sono riuscito".