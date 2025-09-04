Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Musetti e la frase su Sinner: "Mi ha impressionato, è sempre uscito da campione..."

Il tennista carrarino dopo il derby perso con il numero uno: "Rimpianti? No, tanti meriti a Jannik"
1 min

Lorenzo Musetti si inchina a Jannik Sinner: il tennista toscano riconosce la superiorità del numero uno al mondo e non ha tanti rimpianti per la sconfitta ai quarti di finale degli Us Open: "Sicuramente stasera Jannik ha vinto sotto tutti gli aspetti - dice in conferenza stampa - quello che mi ero prefissato era cercare di variare il gioco, dargli fastidio, però non avevo mai giocato di notte, stasera anche per merito di Jannik non sono mai riuscito a trovare una quadra di gioco che gli potesse dare fastidio. L'ho fatto sempre giocare bene, volevo sporcare il suo gioco ma non ci sono riuscito".

Musetti: "Sinner impressionante"

Insomma più che demeriti suoi, sono tanti i meriti di Sinner: "Devo dare tanto merito a Jannik. Rimpianti? No, ormai. Sicuramente quando ho avuto due palle break di fila potevo rischiare di più. Nei momenti difficili è sempre uscito da campione. Potevo fare qualcosa in più ma non ho tanti rimpianti. Come si fa a metterlo in difficoltà sul cemento? Io non ci sono riuscito. Bisognerebbe servire veramente bene. Comunque sono rimasto davvero impressionato dal livello di Sinner oggi". o ammette che nel derby azzurro ai quarti di finale degli Us Open il numero uno al mondo è stato superiore in tutto". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

