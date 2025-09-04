Sinner e il tentato furto dalla sua borsa: "Ho controllato subito, lì ho anche cellulare e portafoglio..."

In conferenza stampa dopo la vittoria su Musetti ai quarti di finale degli Us Open, Sinner è tornato anche sullo spiacevole episodio del tentato furto dalla sua borsa da parte di un tifoso. "Ho controllato subito se avesse preso qualcosa - le parole di Jannik -. Non ho solo le racchette lì. Ho anche il telefono e il portafoglio. Ma ho la sensazione che la sicurezza stia facendo un ottimo lavoro. La security sta facendo un grande lavoro soprattutto in campo, nei grandi tornei fanno un grande lavoro per farci sentire al sicuro".